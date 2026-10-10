БПЛА ВСУ ударил по ТЦ в Курской области — Хинштейн
В слободе Белой вражеский дрон ударил по торговому центру. Ранен 40-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение шеи слева и травмы головы. Об этом в Макс сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
Ещё один инцидент произошёл в Тимском районе. 23-летний молодой человек обнаружил боеприпас и попытался его вскрыть. В результате взрыва ему оторвало правую кисть, также он получил осколочные ранения груди и левой руки.
Глава региона вновь обратился к жителям с просьбой: при обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не трогать их — это может быть крайне опасно. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Обоих госпитализируют в Курскую областную больницу.
Ранее в Брянской области атака БПЛА ВСУ нарушила ж/д сообщение. Подробности — в нашем материале.
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