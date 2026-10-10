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В ЛНР за сутки от атак ВСУ погибли четыре человека, еще пятеро ранены — Пасечник

Фото: istockphoto/Motortion

За прошедшие сутки в результате атак украинских вооружённых формирований на территории Луганской Народной Республики погибли четыре мирных жителя, ещё пять человек получили ранения. Об этом в Макс сообщил глава республики Леонид Пасечник.



По его данным, в Старобельском муниципальном округе под удар попал комбайн и грузовой автомобиль на территории одного из фермерских хозяйств — погибли двое водителей. Вблизи села Паньковка Белокуракинского муниципального округа в результате атаки вражеского БПЛА на служебный автомобиль местной пекарни погибла работница предприятия. В Антрацитовском муниципальном округе атаковали легковой автомобиль — погиб водитель.

В Лисичанске в результате нескольких ударов ранения получили 76-летняя женщина и 48-летний мужчина. В Кременной и Новоайдаре под атаку попали грузовые автомобили — пострадали водители. Ещё один удар нанесли по придомовой территории в Славяносербском муниципальном округе, где ранен 21-летний молодой человек.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Всего за сутки атакам подверглись 13 муниципалитетов республики. Над территорией региона уничтожено около 100 вражеских целей, заключил глава ЛНР.

Никита Кротов

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