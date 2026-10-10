В ЛНР за сутки от атак ВСУ погибли четыре человека, еще пятеро ранены — Пасечник

10 октября 2026, 19:08

Фото: istockphoto/Motortion

За прошедшие сутки в результате атак украинских вооружённых формирований на территории Луганской Народной Республики погибли четыре мирных жителя, ещё пять человек получили ранения. Об этом в Макс сообщил глава республики Леонид Пасечник.