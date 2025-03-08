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Глава ВМС Украины счел «довольно эффективными» методы России против морских дронов

Командующий ВМС Украины: Россия начала эффективно бороться с морскими дронами
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа* описал военное противостояние с Россией как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники, пишет The Guardian.
Он отметил, что российской армии удалось создать «довольно эффективные» методы противодействия рейдам морских дронам. По его словам, ВСУ модернизировали боевые корабли в быстро движущиеся ударные платформы, которые оснащены зенитными орудиями и FPV-дронами .

Неижпапа* также выразил уверенность в том, что украинской армии удастся разрушить Крымский мост. Согласно его мнению, в России осознают, что Украина готовится к третьей операции с этой целью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
#украина
#операции
#крымский всу
#рф
В Словакии пояснили, почему Зеленскому не нужен мир
Фицо: Зеленскому не нужен мир, поскольку придется проводить выборы
08 марта 2025, 17:52

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

В случае завершения конфликта Владимиру Зеленскому придется провести выборы, поэтому мир его не интересует, заявил программе «Субботние диалоги» словацкий премьер Роберт Фицо.
«Устраивает Зеленского война? По моему мнению, да. Устраивает, потому что получает значительную финансовую помощь от некоторых стран, это и вопросов выборов, не нужны выборы, поскольку война», — прокомментировал он.
При этом, по словам Фицо, глава киевского режима поменял риторику в рамках недавнего брюссельского саммита, заговорив о возможном перемирии.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но он воспользовался военным положением, узурпировав власть в стране.

Ранее публиковалась последняя информация о ходе СВО.

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В спецназе «Ахмат» заявили о финальном сражении за Курскую область
Группа Аида спецназа «Ахмат» заявила о финальной битве за Курскую область
08 марта 2025, 17:39

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

О начале финального сражения за Курскую область доложила группа Аида спецназа «Ахмат». Сообщение размещено в Telegram-канале подразделения.
«Финальное сражение за Курскую область. Все подразделения перешли в масштабное наступление. Идет хорошее продвижение, враг будет разбит. Ждите хороших новостей», — сказано в публикации.
По словам командира спецназовцев Апти Алаудинова, военнослужащие решили поздравить женщин России с Международным женским днем 8 марта.

«Наши русские воины решили сделать подарок женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения проявляют героизм», — сказал офицер.

Ранее сообщалось, что грозит боевикам ВСУ на курском направлении.

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Унизил россиян и уехал с любовником* в США: история позора Макса Барских
08 марта 2025, 17:02

Макс Барских (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

8 марта 35 лет исполняется певцу Максу Барских. До недавнего времени он являлся победителем музыкальных премий, а его композиции становились хитами. Все серьезно изменилось в 2022 году, когда Барских выступил против России.
О том, как Макс Барских стал известен, правда ли, что он нетрадиционной ориентации*, и почему его не любят даже на Украине — в материале «Радио 1».

Биография


Макс Барских (Николай Бортник) родился 8 марта 1990 года в Херсоне. С ранних лет обладал творческими способностями, но проявлял их в изобразительном искусстве. Он 10 лет посвятил местной художественной школе. Вместе с тем Макс неоднократно выступал в школьные годы с молодежными вокальными коллективами на детских музыкальных фестивалях и писал собственные песни.

Когда Барских было 11 лет, его отец ушел из семьи. По его словам, в детстве он страдал от отцовских побоев и его алкогольной зависимости.

Переломным моментом в жизни молодого человека стал период, когда он выбирал вуз. Близкие настаивали, чтобы Макс поступил в академию внутренних дел. Однако он решил стать студентом Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, куда был зачислен без промедлений.

«Фабрика звезд»


Примечательно, что певец также участвовал в «Фабрике звезд – 2» в 2008 году, продюсером которого была Наталия Могилевская. Этот момент можно считать началом его музыкальной карьеры.

Неординарность, раскованность и умение правильно преподнести себя помогли Барских быстро завоевать сердца поклонников. В рамках проекта Макс презентовал две песни — «Незнакомка» и «Аномалия», которые стали лидерами хит-парадов большинства музыкальных радио- и телеэфиров.

Был и скандальный момент в начале его карьеры. Во время одного выступления певец прямо на сцене достал из кармана острый предмет, которым стал наносить себе порезы. Скандальный поступок вызвал настоящую истерику зрителей. По словам Барских, этот перфоманс он посвятил Светлане Лободе, которая так и не ответила ему взаимностью. После этого Макса стали обсуждать в украинских СМИ, характеризуя его поступок на сцене как удачный пиар-ход. Проект «Фабрика звезд» исполнитель покинул сам, решив, что сольная работа быстрее принесет признание и карьерный рост.

Карьера


В 2009 году Макс Барских презентовал дебютный сольный альбом 1: Max Barskih, в который вошли 13 ярких песен. Наряду с этим артист за год записал четыре клипа, ставших украинскими хитами.

Через год Макс успешно прошел отборочные пробы в музыкальную новеллу «Мадемуазель Живаго» и был приглашен на роль в этой картине. Макс Барских и Лара Фабиан исполнили главные роли в одной из 11 серий «Мадемуазели Живаго».

Барских является обладателем следующих премий: «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», «Хрустальный микрофон» в номинации «Певец года», «Видео года» и «Лучшее мужское представление» на OE Video Music Awards в Латвии.

Параллельно с песнями на русском языке в 2015 году репертуар певца пополнился треками на английском, которые он выпустил от имени своего альтер эго MICKOLAI.

Макс Барских (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В 2018 год Барских гастролировал по США. В график концертов вошли семь американских городов, а также один в Канаде.

После начала СВО в 2022 году Макс выпустил песню «Чекай мене» на украинском языке и перестал появляться в медиапространстве. Затем он заявил, что второй раз меняет псевдоним — отныне он Mick Sunday. По его словам, перемена связана с желанием покорить американцев.

Далее Барских выпустил клип на композицию I FEEL GOOD, в котором он танцует в окружении полуголых мужчин и девушек. Но даже украинцы восприняли эту новость в штыки: многие обвинили Макса в том, что он сыграл на показ, когда выпустил две песни на украинском языке.

Личная жизнь


Про личную жизнь артиста известно немногое. В его биографии пиар-романом стала интрижка Макса Барских со Светланой Лободой. Ещё во время «Фабрики звёзд» певец старательно делал вид, что безумно влюблён в девушку. В 2017 году на одном из концертов Макс поцеловал Светлану на сцене. Всё это было сделано для привлечения внимания публики.

Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)

По данным некоторых источников, Барских стал геем* задолго до получения славы. Его анкета мелькала на сайте знакомств, а в описании недвусмысленно было сказано об интересе к мальчикам. Автор и создатель шоу «Орёл & Решка» Алан Бадоев, на тот момент женатый на телеведущей Жанне Бадоевой, и Барских познакомились на украинском шоу «Караоке на Майдане». С того момента пара стала неразлучной. Стоит отметить, что Бадоев спродюсировал и снял почти все клипы музыканта. Вскоре стало известно, что Макс и Алан больше не поддерживают отношения.

Макс Барских и поддержка Украины


В феврале 2022 года Макс Барских, который много лет зарабатывал на концертах и корпоративах в России, вдруг раскритиковал россиян. Дошло до того, что он записал видеообращение, в котором «проехался» по российским фанатам. В сети разгорелся нешуточный скандал. Тогда рэпер Тимати ответил украинскому певцу, не стесняясь в выражениях.

Вскоре Барских заявил, что никогда больше не приедет в Россию и даже запретил слушать свои треки россиянам. Деньги за отменённые концерты он обещал переслать в фонд гуманитарной помощи Украины. В апреле 2022 года Максу Барских запретили въезд в Россию на 50 лет.

Макс Барских сейчас


Сейчас Барских проживает в Штатах. Судя по фотографиям, которые русофоб публикует в своем блоге, его жизнь складывает несладко.

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Fox News: США передают Украине разведданные для оборонительных операций
08 марта 2025, 16:36

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

США передают киевскому режиму развединформацию для оборонительных операций, сообщает американский телеканал Fox News.
«США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной», — сказано в публикации.
При этом, подчеркивают журналисты, американская сторона в действительности приостановила передачу Украине данных, которые помогали боевикам ВСУ наступать, равно как и данных спецслужб США.

Вместе с тем, отметил источник Fox News, пауза, похоже, будет «очень временной», и возобновление подачи информации, вероятно, может продолжиться в ближайшее время.

Отношения Украины и США испортились после скандала в Белом доме 28 февраля. Республиканцы остановили помощь украинской стороне.

Ранее стало известно, что в Европе призвали усилить помощь Украине.

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Песков обвинил Францию во лжи и в невыполнении Минских соглашений
08 марта 2025, 16:21

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Франция не соблюдала Минские соглашения, а также прочие договоренности, с ее стороны было много лжи, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Лжи было много со стороны Франции. (…) Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины (Виктору — прим. ред.) Януковичу его, собственно, политическое будущее. И после этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин (президент Франции Эммануэль) Макрон ничего не упомянул», — прокомментировал Песков.
Ранее Макрон обвинил российское руководство в якобы несоблюдении Минских соглашений.

Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года. В частности, они предусматривали прекращение огня в Донецкой и Луганской народных республиках.

Перед этим стало известно, к чему призвали в Европе.

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