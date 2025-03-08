Глава ВМС Украины счел «довольно эффективными» методы России против морских дронов

Фото: iStock/bbsferrari
Командующий украинскими военно-морскими силами Алексей Неижпапа* описал военное противостояние с Россией как технологическую гонку, в которой доминируют беспилотники, пишет The Guardian.
Он отметил, что российской армии удалось создать «довольно эффективные» методы противодействия рейдам морских дронам. По его словам, ВСУ модернизировали боевые корабли в быстро движущиеся ударные платформы, которые оснащены зенитными орудиями и FPV-дронами .
Неижпапа* также выразил уверенность в том, что украинской армии удастся разрушить Крымский мост. Согласно его мнению, в России осознают, что Украина готовится к третьей операции с этой целью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В спецназе «Ахмат» заявили о финальном сражении за Курскую область
Fox News: США передают Украине разведданные для оборонительных операций
МО РФ: Бойцы ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ в Николаевской области
*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Неижпапа* также выразил уверенность в том, что украинской армии удастся разрушить Крымский мост. Согласно его мнению, в России осознают, что Украина готовится к третьей операции с этой целью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В спецназе «Ахмат» заявили о финальном сражении за Курскую область
Fox News: США передают Украине разведданные для оборонительных операций
МО РФ: Бойцы ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ в Николаевской области
*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Екатерина Коршунова