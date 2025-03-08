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Бойцы ВС РФ ликвидировали РСЗО HIMARS ВСУ под Николаевом, доложили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом и до 10 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.В МО РФ добавили, что удар комплексом «Искандер» наносился в населенном пункте Новониколаевка.
Ранее обозреватели британской газеты The Telegraph писали, что боевикам ВСУ грозит окружение в Курской области. Речь шла о десяти тысячах единиц живой силы.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась в конце февраля 2022 года. Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт, но киевский режим вторгся в Курскую область.
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Никита Кротов