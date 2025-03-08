В спецназе «Ахмат» заявили о финальном сражении за Курскую область

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О начале финального сражения за Курскую область доложила группа Аида спецназа «Ахмат». Сообщение размещено в Telegram-канале подразделения.
«Финальное сражение за Курскую область. Все подразделения перешли в масштабное наступление. Идет хорошее продвижение, враг будет разбит. Ждите хороших новостей», — сказано в публикации.По словам командира спецназовцев Апти Алаудинова, военнослужащие решили поздравить женщин России с Международным женским днем 8 марта.
«Наши русские воины решили сделать подарок женщинам России. На всех направлениях курского участка фронта все подразделения проявляют героизм», — сказал офицер.
Ранее сообщалось, что грозит боевикам ВСУ на курском направлении.
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Никита Кротов