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Fox News: США передают Украине разведданные для оборонительных операций

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

США передают киевскому режиму развединформацию для оборонительных операций, сообщает американский телеканал Fox News.
«США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной», — сказано в публикации.
При этом, подчеркивают журналисты, американская сторона в действительности приостановила передачу Украине данных, которые помогали боевикам ВСУ наступать, равно как и данных спецслужб США.

Вместе с тем, отметил источник Fox News, пауза, похоже, будет «очень временной», и возобновление подачи информации, вероятно, может продолжиться в ближайшее время.

Отношения Украины и США испортились после скандала в Белом доме 28 февраля. Республиканцы остановили помощь украинской стороне.

Ранее стало известно, что в Европе призвали усилить помощь Украине.

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Песков обвинил Францию во лжи и в невыполнении Минских соглашений
08 марта 2025, 16:21

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Франция не соблюдала Минские соглашения, а также прочие договоренности, с ее стороны было много лжи, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Лжи было много со стороны Франции. (…) Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины (Виктору — прим. ред.) Януковичу его, собственно, политическое будущее. И после этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь, самая настоящая. И об этом господин (президент Франции Эммануэль) Макрон ничего не упомянул», — прокомментировал Песков.
Ранее Макрон обвинил российское руководство в якобы несоблюдении Минских соглашений.

Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года. В частности, они предусматривали прекращение огня в Донецкой и Луганской народных республиках.

Перед этим стало известно, к чему призвали в Европе.

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Каллас призвала к усилению поддержки Киева в ответ на удары со стороны ВС РФ
08 марта 2025, 15:48

Фото: istockphoto/butenkow

К усилению поддержки киевского режима призвала глава евродипломатии Кая Каллас в ответ на удары со стороны ВС РФ 7 марта. Свой пост она опубликовала в соцсетях.
«(Президент России Владимир) Путин в очередной раз показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку…» — сказано в публикации Каллас.
Она отметила продолжающиеся ракетные атаки со стороны России по объектам критической инфраструктуры Украины.

Ранее в МО РФ докладывали, что бойцы ВС России уничтожили РСЗО HIMARS украинских боевиков под Николаевом. Уточнялось, что ликвидировано до десяти единиц живой силы противника.

Демилитаризация и денацификация Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

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МО РФ: Бойцы ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ в Николаевской области
08 марта 2025, 15:15

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ ликвидировали РСЗО HIMARS ВСУ под Николаевом, доложили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожена транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS с боекомплектом и до 10 военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
В МО РФ добавили, что удар комплексом «Искандер» наносился в населенном пункте Новониколаевка.

Ранее обозреватели британской газеты The Telegraph писали, что боевикам ВСУ грозит окружение в Курской области. Речь шла о десяти тысячах единиц живой силы.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась в конце февраля 2022 года. Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт, но киевский режим вторгся в Курскую область.

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ВСУ грозит окружение в Курской области, пишут СМИ
The Telegraph: десяти тысячам боевиков ВСУ грозит окружение под Курском
08 марта 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинским боевикам в количестве десяти тысяч единиц грозит окружение на курском направлении на фоне прекращения передачи развединформации от США. Об этом пишет издание The Telegraph.
«Десять тысяч украинских военнослужащих оказались под угрозой окружения (в Курской области. — Прим. ред.) после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений», — сказано в материале.
По утверждению обозревателей, армия России по факту разрезала украинскую группировку надвое, получив огневой контроль над единственной дорогой, которая обеспечивает логистику в Судже.

Украинский военный-аноним прокомментировал журналистам, что его командиры думают об отступлении во избежание потерь.

Ранее аналитик рассказывал, чем обернется для Киева возможное окружение боевиков ВСУ в Курской области.

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Аналитик назвал последствия окружения боевиков ВСУ в Курской области
Полетаев: окружение ВСУ в Курской области будет для Украины крупным поражением
08 марта 2025, 13:20

Фото: istockphoto/N-sky

Возможное окружение боевиков ВСУ в Курской области с последующим «выдавливанием» их из региона станет крупным поражением для киевского режима. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал аналитик Сергей Полетаев.
«…Для Киева это будет огромный медийный удар. Конечно, они понесут крупное военное поражение, но с политической точки зрения это будет для них последний гвоздь в крышку гроба. С самого начала курская операция Киева носила медийные цели, и сейчас это может обернуться против них», — прокомментировал сооснователь проекта «Ватфор».
Перед этим «Радио 1» опубликовало последние новости спецоперации на Украине.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года. Летом 2024 года боевики ВСУ вторглись в Курскую область.

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