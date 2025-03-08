Fox News: США передают Украине разведданные для оборонительных операций

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio
США передают киевскому режиму развединформацию для оборонительных операций, сообщает американский телеканал Fox News.
«США продолжают делиться оборонительными данными с Украиной», — сказано в публикации.При этом, подчеркивают журналисты, американская сторона в действительности приостановила передачу Украине данных, которые помогали боевикам ВСУ наступать, равно как и данных спецслужб США.
Вместе с тем, отметил источник Fox News, пауза, похоже, будет «очень временной», и возобновление подачи информации, вероятно, может продолжиться в ближайшее время.
Отношения Украины и США испортились после скандала в Белом доме 28 февраля. Республиканцы остановили помощь украинской стороне.
Ранее стало известно, что в Европе призвали усилить помощь Украине.
Читайте также:
Песков обвинил Францию во лжи и в невыполнении Минских соглашений
В США сообщили о новом условии России на переговорах по Украине
В США начали говорить об ослаблении санкций против России
Никита Кротов