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Глава Волгограда раскрыл число жертв при атаке ВСУ

Бочаров: женщина погибла при ночной атаке беспилотников ВСУ на Волгоград
Фото: iStock/bbsferrari

Мирная жительница погибла при ночной атаке вражеских БПЛА на Волгоград. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба областной администрации в мессенджере Max.



Трагедия произошла в Красноармейском районе. Тело женщины нашли при разборе завалов жилого дома на улице Булаткина.

Кроме того, от действий киевского режима пострадали восемь человек. Врачи оценивают состояние двоих пациентов как тяжелое. В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Бочаров.

Ранее сообщалось, что жительница города Гуково Ростовской области пострадала при ночной атаке беспилотников ВСУ.

Лидия Пономарева

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