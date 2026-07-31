Глава Волгограда раскрыл число жертв при атаке ВСУ
Мирная жительница погибла при ночной атаке вражеских БПЛА на Волгоград. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводит пресс-служба областной администрации в мессенджере Max.
Трагедия произошла в Красноармейском районе. Тело женщины нашли при разборе завалов жилого дома на улице Булаткина.
Кроме того, от действий киевского режима пострадали восемь человек. Врачи оценивают состояние двоих пациентов как тяжелое. В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская помощь, заключил Бочаров.
Ранее сообщалось, что жительница города Гуково Ростовской области пострадала при ночной атаке беспилотников ВСУ.
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