Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотника

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Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
По данным главы региона, беспилотник перехватили в 3:42 мск. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Вечером 1 января в области объявили опасность атаки БПЛА. В 20:41 Гусев написал об уничтожении нескольких дронов в регионе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Вечером 1 января в области объявили опасность атаки БПЛА. В 20:41 Гусев написал об уничтожении нескольких дронов в регионе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова