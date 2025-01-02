Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников

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Дежурные средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что по четыре БПЛА были сбиты в Брянской и Курской областях, три — над Белгородской областью, по одному — в Воронежской и Калужской областях. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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