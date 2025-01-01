Российский беспилотник почти попал в офис Зеленского в Киеве, сообщили в Раде

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Беспилотник попал в здание в районе офиса Владимира Зеленского в Киеве. Это произошло из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО на Украине, заявил депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.
«Шахеды» (так на Украине называют российские дроны-камикадзе «Герань-2») смогли обойти средства ПВО и почти попали в офис Зеленского. Безуглая назвала это следствием запущенных проблем с военным управлением ВСУ. В частности, она указала на перенаправление в пехоту людей из мобильных огневых групп и недостроенную систему ПВО в Киеве.
По словам депутата Рады, главком ВСУ Александр Сырский не смог найти внятных объяснений произошедшему.
Ранее сообщалось, что утром в Киеве прогремела серия взрывов.
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По словам депутата Рады, главком ВСУ Александр Сырский не смог найти внятных объяснений произошедшему.
Ранее сообщалось, что утром в Киеве прогремела серия взрывов.
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Анастасия Чинкова