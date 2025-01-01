Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российский беспилотник почти попал в офис Зеленского в Киеве, сообщили в Раде

Российский беспилотник почти попал в офис Зеленского в Киеве, сообщили в Раде

Депутат Рады Безуглая: дрон почти попал в офис Зеленского в Киеве
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник попал в здание в районе офиса Владимира Зеленского в Киеве. Это произошло из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО на Украине, заявил депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.
«Шахеды» (так на Украине называют российские дроны-камикадзе «Герань-2») смогли обойти средства ПВО и почти попали в офис Зеленского. Безуглая назвала это следствием запущенных проблем с военным управлением ВСУ. В частности, она указала на перенаправление в пехоту людей из мобильных огневых групп и недостроенную систему ПВО в Киеве.

По словам депутата Рады, главком ВСУ Александр Сырский не смог найти внятных объяснений произошедшему.



Ранее сообщалось, что утром в Киеве прогремела серия взрывов.

Читайте также:

Здание Нацбанка Украины загорелось после серии взрывов в Киеве

Провал танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года

ВС РФ поразили энергетический объект ВПК Украины
#беспилотник
#киев
#украина
#владимир зеленский
#верховная рада
Сальдо заявил, что украинцы массово бегут в Россию через Европу
01 января 2025, 20:28

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Большинство граждан Украины бегут в Россию транзитом через страны Евросоюза, поскольку киевский режим напрямую их не выпускает. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что большинство украинцев, бегущих в Россию, делают это через территорию европейских государств. Просто так власти Украины не выпускают местных в Россию.

Ранее херсонский губернатор заявил, что Украина стремительно терпит поражение в конфликте, в то время как Россия успешно выполняет цели и задачи СВО. Также Сальдо указал на нехватку оружия и личного состава в ВСУ.

Читайте также:

Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации

МГЛУ: сотни тысяч украинцев осуществляют мошеннические звонки на номера россиян

Украинцы в биолабораториях разрабатывали генетическое оружие против русских
#херсонская область
#владимир сальдо
#украина
#россия
#европа
#эвакуация
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сырский заявил, что был на «курском направлении» и наградил там бойцов ВСУ
01 января 2025, 19:15

Фото: iStock/ alzay

Главком армии Украины (ВСУ) Александр Сырский у себя в соцсетях объявил, что побывал на «курском направлении» и наградил там украинских бойцов.
«Во время работы на курском направлении наградил наших воинов», — обратил внимание главком Вооружённых сил Украины.

На опубликованных кадрах Александр Сырский видится с военнослужащими и вручает им награды. Фотографии сделаны в помещении.

На какой именно участок и в расположении какого подразделения приезжал Александр Сырский, в сообщении не говорилось.

Ранее Александр Сырский заявил, что армии Украины не удаётся обеспечить достаточную подготовку мобилизованных бойцов. Он подчеркнул, что заслушал доклады о проблемах подготовки и их решении. Также определил задачи по улучшению качества подготовки и обновлению стандартов базовой общевоенной подготовки.

Читайте также:

На Украине призвали готовить к войне подростков

В ВСУ рассказали, как ТЦК выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках»

ВСУ официально подтвердили выход из «Успеновского мешка» южнее Курахово
#всу
#александр сырский
#курское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Провал танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года
MWM: провал танков Abrams стал одним из значимых событий 2024 года
01 января 2025, 18:12

Фото: iStock/dr_evil

Провал танков Abrams производства США на Украине стал одним из самых значимых моментов в 2024 году. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.
Отмечается, что быстро растущие потери оружия в небольшом украинском арсенале, так же как в случае с танками Leopard 2 и другими западными единицами оружия, сильно подорвали их репутацию. Эффективность американских танков Abrams все чаще ставится под сомнение в рядах высокопоставленных чиновников США. В частности, со скепсисом к ним относятся замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее издание писало, что в США опасаются, что Россия разберёт и детально изучит трофейные танки Abrams.

Читайте также:

Разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров

19FortyFive: Трампу придётся принять отказ Киева от части территорий

Бойцы ВС РФ установили флаг России в освобождённой промзоне Курахово
#танки
#украина
#сша
#вооружение
#россия
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинская армия разбежалась, заявили в Верховной раде
01 января 2025, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Армия Украины фактически разбежалась. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он подчеркнул, что войска разбежались, поскольку ежемесячно дезертируют более 20 тысяч военных, при аналогичных объёмах призыва.

При этом, в зону боевых действий отправляются мобилизованные солдаты, которые либо гибнут, либо бегут из-за отсутствия навыков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим через плен. Также теперь упрощается процедура предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.

Читайте также:

Пленный боец ВСУ рассказал, как военкомы призвали в армию украинца с аутизмом

ВСУ потеряли более 593 тысяч военнослужащих в 2024 году

NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины
#всу
#военные
#мобилизация
#закон
#солдаты
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская армия продолжает зачистку Кураховской теплоэлектростанции
01 января 2025, 16:22

Фото: istockphoto/Zeferli

Российские войска продолжают зачистку территории Кураховской тепловой электростанции. Из города части Вооружённых сил Украины практически полностью выбиты.
Южная группировка ВС РФ заняла выгодные позиции на высотах вокруг населённого пункта, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, в районе Кураховской ТЭС сосредоточены основные силы противника. Там собрались остатки всех украинских частей, изначально оборонявших город.

«Предстоит ещё немало работы», — сказал представитель силовиков.

Он подчеркнул, что из городских и промышленных районов Курахова украинские войска уже выбиты, остаются лишь отдельные разрозненные очаги сопротивления, за которые ВСУ пытаются цепляться. Что, впрочем, ненадолго, заключил собеседник ТАСС.

Читайте также:

19FortyFive: Трампу придётся принять отказ Киева от части территорий

ВСУ потеряли более 593 тысяч военнослужащих в 2024 году

Курахово полностью освобождено российскими войсками
#город
#вс рф
#всу
#тэц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
19FortyFive: Трампу придётся принять отказ Киева от части территорий
01 января 2025, 15:56

Фото: istockphoto/Diy13

Вновь избранный президент США Дональд Трамп будет вынужден согласиться на территориальные уступки со стороны Украины, причём немалые. Без этого завершение конфликта и заключение мирного соглашения просто невозможно.
Об этом пишут аналитики издания 19FortyFive. В материале также указано, что будущему хозяину Белого дома придётся публично признать, что Украина в обозримом будущем не станет членом Североатлантического альянса. В противном случае завершение конфликта на дипломатических условиях, приемлемых для России, будет невозможно, пишут авторы публикации.

Ранее на эту же тему высказался бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер. Он прокомментировал мирные предложения специального представителя президента США Кита Келлога. По мнению разведчика, чиновник должен предъявить Киеву ультиматум: мирные переговоры и сохранение большей части страны либо ещё большие территориальные потери.

Читайте также:

ВСУ потеряли более 593 тысяч военнослужащих в 2024 году

Курахово полностью освобождено российскими войсками

Стало известно, кто помешал Трампу остановить конфликт на Украине до инаугурации
#сша
#украина
#страны
#дома
#переговоры
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный боец ВСУ рассказал, как военкомы призвали в армию украинца с аутизмом
01 января 2025, 15:45

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) призвали в армию мужчину с аутизмом. Об этом рассказал его сослуживец Виталий Михаленко, попавший в плен ВС РФ.
Призвали аутиста, которого даже не комиссовали, а просто приставили помогать повару. Этот мужчина даже не разговаривает, однако сотрудники ТЦК написали, что он здоров и годен к службе, рассказал военнопленный, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Одессы перекрыли трассу, на которой стояли сотрудники ТЦК, останавливали автомобили и задерживали водителей. Также они прокалывали шины «ежами».

Читайте также:

«Ждет своего одобрения»: На Украине разработали закон о снижении призывного возраста

Порошенко жестко высказался о насильственной мобилизации на Украине

Стало известно, как водитель на Украине спас молодого человека от призыва в армию
#всу
#плен
#мобилизация
#аутизм
#военные
#военком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Здание Нацбанка Украины загорелось после серии взрывов в Киеве
01 января 2025, 13:21

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины сообщил о повреждении своего здания после серии взрывов в Киеве во время объявленной воздушной тревоги 1 января. Соответствующее сообщение появилось на странице регулятора в соцсети Facebook*.
Ранее в этот день местные СМИ писали, что в Киеве на фоне воздушной тревоги погремели две серии взрывов.

В результате произошло возгорание на крыше одного из корпусов Нацбанка в Печерском районе украинской столицы.

Пожар был оперативно устранен, повреждения получили только круша и окна верхних этажей. В настоящее время всу службы банка работают в штатном режиме.

Читайте также:

ВС РФ поразили энергетический объект ВПК Украины

Разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров

Бойцы ВС РФ установили флаг России в освобождённой промзоне Курахово

*деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
#украина
#киев
#банк
#обстрел
#пожар
#возгорание
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ потеряли более 593 тысяч военнослужащих в 2024 году
01 января 2025, 13:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Потери ВСУ в прошедшем году составили порядка 593 410 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения Минобороны России.
Из недельной сводки оборонного ведомства следует, что украинские войска еженедельно теряли порядка четырёх тысяч солдат в течение года. К марту это значение увеличилось до более чем семи тысяч, но затем незначительно сократилось.

Также на потери ВСУ оказала влияние их попытка прорваться через границу в Белгородской и Курской областях в марте. В результате они потеряли ещё порядка трёх тысяч человек.

К концу мая потери опять выросли и впервые достигли значения в десять тысяч бойцов за неделю. После они ни разу не опускались ниже этой цифры.

Затем на увеличении потерь сказалось вторжение украинских войск в Курскую область. Наибольшие потери наблюдались в период с 26 октября по 1 ноября (порядка 17 тысяч человек).

Читайте также:

ВС РФ поразили энергетический объект ВПК Украины

Украина потеряла свыше 1 млн военнослужащих в зоне СВО

Бутусов: украинские военные массово дезертируют из 155-й бригады ВСУ
#всу
#вс рф
#военные
#минобороны рф
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате