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ВС РФ уничтожили девять украинских минометных расчетов

ВС РФ уничтожили 9 минометных расчетов и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ
Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили девять минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками противника, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... девять минометных расчетов... Уничтожено 13 пунктов управления БПЛА», — сказал Бигма РИА Новости.
В ходе контрбатарейной борьбы также ликвидированы более 50 украинских боевиков и танк Т-72. В результате отражения девяти атак штурмовых групп противника украинские силы потеряли 25 единиц вооружения. Бигма уточнил, что расчеты ПВО группировки уничтожили два беспилотника самолетного типа.



Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР. По данным главы региона Дениса Пушилина, пятеро человек пострадали.

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#россия
ВСУ обстреляли ДНР ракетами РСЗО HIMARS, ​пострадали мирные жители
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР кассетными снарядами HIMARS, 5 пострадавших
02 января 2025, 00:12

Фото: iStock/:vadimrysev

ВСУ нанесли удар кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили РИА Новости в СЦКК. Есть пострадавшие.
В результате обстрела повреждено несколько пятиэтажек, выбиты стекла в домах, уничтожен гражданский автомобиль. По данным главы региона Дениса Пушилина, пятеро человек пострадали. Из них четыре мирных жителя получили ранения. В Telegram-канале РИА Новости выложили кадры последствия атаки ВСУ.



Корреспондент «Известий» Евгений Быковский уточнил, что ракета попала в центр двора жилого микрорайона.

«Предварительно, били с применением РСЗО HIMARS, по жилой застройке выпустили целый «пакет» ракет. Сгорели машины, разбило стекла как минимум в трех пятиэтажных жилых домах», — пояснил корреспондент.
Точное количество пострадавших и объем ущерба уточняются.

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Новое видео жестокого избиения в украинском военкомате появилось в сети
Депутат Рады Дмитрук выложил видео с избиением мужчин в украинском ТЦК
01 января 2025, 23:28

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата РФ) сильно избили нескольких мужчин. Видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.
На записи видно, как работники ТЦК громко ругают и избивают кулаками мужчин. Место происшествия политик не уточнил, лишь подписал «Будни ТЦК», указывая на обыденность подобных издевательств.



С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В мае 2024 года вступил в силу закон о её ужесточении, позволивший призвать на службу ещё больше граждан. Власти активно предотвращают попытки уклонения от призыва.

В соцсетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации, где мужчин задерживают прямо на улицах, в общественных местах и даже в кафе. Факты избиения в военкоматах становятся частыми и порой приводят к трагическим последствиям.

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Слюсарь: над Ростовской областью подавили три БПЛА
01 января 2025, 22:28

Юрий Слюсарь (Фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в своём Телеграм-канале, что в регионе три БПЛА уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
«Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы три БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

По предварительной информации, во время воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали, подчеркнул Юрий Слюсарь. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают отражать вражескую атаку.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области уточнил, что в районе Таганрога уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата. Слюсарь отметил, что по предварительным данным при атаке на этой территории никто не пострадал.

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#атака
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Киевские власти эвакуировали 11 жителей Харьковской области
01 января 2025, 21:25

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что в регионе власти Украины эвакуировали порядка 11 тысяч жителей. Его слова приводит телеканал «Рада».
Отмечается, что были эвакуированы жители Купянска и люди из близлежащих населённых пунктов. Эвакуация производится уже несколько месяцев, однако в последнее время она значительно уменьшилась.

В частности, с купянского направления были эвакуированы около 6500 человек, а с боровского – почти 4500.

Синегубов подчеркнул, что в первую очередь киевские власти вывозят семей с детьми.

Власти Украины регулярно проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях. В частности, она проводится в Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР.

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#всу
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Российский беспилотник почти попал в офис Зеленского в Киеве, сообщили в Раде
Депутат Рады Безуглая: дрон почти попал в офис Зеленского в Киеве
01 января 2025, 20:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник попал в здание в районе офиса Владимира Зеленского в Киеве. Это произошло из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО на Украине, заявил депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.
«Шахеды» (так на Украине называют российские дроны-камикадзе «Герань-2») смогли обойти средства ПВО и почти попали в офис Зеленского. Безуглая назвала это следствием запущенных проблем с военным управлением ВСУ. В частности, она указала на перенаправление в пехоту людей из мобильных огневых групп и недостроенную систему ПВО в Киеве.

По словам депутата Рады, главком ВСУ Александр Сырский не смог найти внятных объяснений произошедшему.

Ранее сообщалось, что утром в Киеве прогремела серия взрывов.

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Сальдо заявил, что украинцы массово бегут в Россию через Европу
01 января 2025, 20:28

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Большинство граждан Украины бегут в Россию транзитом через страны Евросоюза, поскольку киевский режим напрямую их не выпускает. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что большинство украинцев, бегущих в Россию, делают это через территорию европейских государств. Просто так власти Украины не выпускают местных в Россию.

Ранее херсонский губернатор заявил, что Украина стремительно терпит поражение в конфликте, в то время как Россия успешно выполняет цели и задачи СВО. Также Сальдо указал на нехватку оружия и личного состава в ВСУ.

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#беженцы
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Сырский заявил, что был на «курском направлении» и наградил там бойцов ВСУ
01 января 2025, 19:15

Фото: iStock/ alzay

Главком армии Украины (ВСУ) Александр Сырский у себя в соцсетях объявил, что побывал на «курском направлении» и наградил там украинских бойцов.
«Во время работы на курском направлении наградил наших воинов», — обратил внимание главком Вооружённых сил Украины.

На опубликованных кадрах Александр Сырский видится с военнослужащими и вручает им награды. Фотографии сделаны в помещении.

На какой именно участок и в расположении какого подразделения приезжал Александр Сырский, в сообщении не говорилось.

Ранее Александр Сырский заявил, что армии Украины не удаётся обеспечить достаточную подготовку мобилизованных бойцов. Он подчеркнул, что заслушал доклады о проблемах подготовки и их решении. Также определил задачи по улучшению качества подготовки и обновлению стандартов базовой общевоенной подготовки.

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#всу
#александр сырский
#курское направление
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Провал танков Abrams на Украине стал одним из самых значимых моментов 2024 года
MWM: провал танков Abrams стал одним из значимых событий 2024 года
01 января 2025, 18:12

Фото: iStock/dr_evil

Провал танков Abrams производства США на Украине стал одним из самых значимых моментов в 2024 году. Об этом сообщает портал Military Watch Magazine.
Отмечается, что быстро растущие потери оружия в небольшом украинском арсенале, так же как в случае с танками Leopard 2 и другими западными единицами оружия, сильно подорвали их репутацию. Эффективность американских танков Abrams все чаще ставится под сомнение в рядах высокопоставленных чиновников США. В частности, со скепсисом к ним относятся замминистра обороны по политическим вопросам Колин Кол и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее издание писало, что в США опасаются, что Россия разберёт и детально изучит трофейные танки Abrams.

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#вооружение
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#всу
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Украинская армия разбежалась, заявили в Верховной раде
01 января 2025, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Армия Украины фактически разбежалась. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он подчеркнул, что войска разбежались, поскольку ежемесячно дезертируют более 20 тысяч военных, при аналогичных объёмах призыва.

При этом, в зону боевых действий отправляются мобилизованные солдаты, которые либо гибнут, либо бегут из-за отсутствия навыков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, прошедшим через плен. Также теперь упрощается процедура предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.

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#владимир зеленский
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