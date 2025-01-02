ВС РФ уничтожили девять украинских минометных расчетов

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Подразделения группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили девять минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками противника, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... девять минометных расчетов... Уничтожено 13 пунктов управления БПЛА», — сказал Бигма РИА Новости.В ходе контрбатарейной борьбы также ликвидированы более 50 украинских боевиков и танк Т-72. В результате отражения девяти атак штурмовых групп противника украинские силы потеряли 25 единиц вооружения. Бигма уточнил, что расчеты ПВО группировки уничтожили два беспилотника самолетного типа.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР. По данным главы региона Дениса Пушилина, пятеро человек пострадали.
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