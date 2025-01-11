Глава Якутии Николаев подарил нож бойцу, победившему в рукопашной солдата ВСУ

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Глава Якутии Айсен Николаев встретился с российским штурмовиком Андреем Григорьевым, который провёл эпичный рукопашный бой на ножах с солдатом ВСУ и вышел из него победителем.
Об этом сам руководитель республики написал в своём телеграм-канале. По его словам, своей схваткой, заснятой нашлемной камерой противника, Андрей прославил себя на весь мир. Найдёнов рассказал, что после схватки с украинцем российский боец ещё несколько дней совершал рейд по тылам врага, уничтожил несколько солдат ВСУ, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. Только после этого он вышел к своим.
Глава республики описал солдата как простого и скромного парня, который вовсе не считает себя героем. Он никому не рассказывает подробности тех событий и говорит, что просто выполнял свой воинский долг. Найдёнов подарил бойцу якутский нож.
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Глава республики описал солдата как простого и скромного парня, который вовсе не считает себя героем. Он никому не рассказывает подробности тех событий и говорит, что просто выполнял свой воинский долг. Найдёнов подарил бойцу якутский нож.
«Якутия гордится!» — заключил политик.
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Александр Бойцов