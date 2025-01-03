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Осколки шифера в ножевом бою с украинским боевиком в Донбассе использовал российский штурмовик Андрей Григорьев. Он рассказал журналистам RT, что противник, превосходивший его в физическом плане, нанес ему ранение. При этом якут поборол врага и ударил в шейную область.
«Я этот осколок шифера взял и воткнул ему в глаз. В левый глаз воткнул, он от боли опустил нож», — вспомнил Григорьев.О ножевом бое Григорьева с боевиком ВСУ стало известно накануне в четверг, 2 января. Сначала между ними была перестрелка, затем пошли в ход ножи и камни. В результате схватки украинский военнослужащий признал Григорьева «лучшим бойцом в мире», попросив дать ему возможность «попрощаться с небом, с мамой».
Перед этим сообщалось, скольких боевиков ВСУ ликвидировал Григорьев после ножевого боя.
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