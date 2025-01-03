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Штурмовик ВС РФ Григорьев раскрыл новые детали ножевого боя с ВСУ

Штурмовик ВС РФ Григорьев в ножевом бою с ВСУ пользовался осколками шифера
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Осколки шифера в ножевом бою с украинским боевиком в Донбассе использовал российский штурмовик Андрей Григорьев. Он рассказал журналистам RT, что противник, превосходивший его в физическом плане, нанес ему ранение. При этом якут поборол врага и ударил в шейную область.
«Я этот осколок шифера взял и воткнул ему в глаз. В левый глаз воткнул, он от боли опустил нож», — вспомнил Григорьев.
О ножевом бое Григорьева с боевиком ВСУ стало известно накануне в четверг, 2 января. Сначала между ними была перестрелка, затем пошли в ход ножи и камни. В результате схватки украинский военнослужащий признал Григорьева «лучшим бойцом в мире», попросив дать ему возможность «попрощаться с небом, с мамой».



Перед этим сообщалось, скольких боевиков ВСУ ликвидировал Григорьев после ножевого боя.

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#новости
В офисе Зеленского оценили шансы НАТО победить Россию
Подоляк: у НАТО нет ни одного шанса победить Россию без Украины
03 января 2025, 19:37

Фото: istockphoto/Diy13

У альянса НАТО «нет ни одного шанса» одержать победу в возможной войне с Россией без помощи Украины, заявил «Стране.ua» советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации <...>, у НАТО нет ни одного шанса», — прокомментировал Подоляк.

По его мнению, «единственная возможность победить Россию — победить ее за счет Украины».

На Западе не раз заявляли, что Вашингтон использует Украину, чтобы нанести стратегическое поражение российской стороне. Кроме того, не единожды высказывалось мнение, что заокеанских хозяев Зеленского интересуют лишь украинские ресурсы. Недавно этому появилось подтверждение. Подробности в нашем материале.

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Хинштейн: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
03 января 2025, 19:23

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Атака дрона ВСУ унесла жизнь одного человека в Курской области, проинформировал в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня в результате атаки вражеского беспилотника погиб 63-летний житель деревни Обеста Рыльского района — сугубо мирный человек, трудившийся разнорабочим на агрофирме «Рыльская», — сказано в публикации.
Известно, что трагедия произошла, когда мужчина шел по дороге рядом со своим домом.

Накануне в четверг, 2 января, Хинштейн сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар при помощи ракет по населенному пункту Ивановское курского направления.

Вторжение в Курскую область со стороны Украины произошло 6 августа 2024 года. Как позже заявляли в ВСУ, таким образом планировалось отвлечь бойцов ВС РФ от Донбасса, однако план провалился.

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#россия
#курская область
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ВС РФ нанесли один массированный и 12 групповых ударов по ВПК Украины за неделю
03 января 2025, 18:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Воздушно-космические силы России за неделю нанесли 12 групповых ударов по энергообъектам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке.
Уточняется, что удары были нанесены по заводу по производству пороховых зарядов, инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, местах хранения воздушных и морских дронов, а также пункты временной дислокации противника. Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 ВСУ, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 559 дронов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно, кого еще устранил боец ВС РФ Григорьев после боя на ножах с ВСУ
Штурмовик ВС РФ Григорьев после боя на ножах с ВСУ устранил еще двух боевиков
03 января 2025, 17:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российский штурмовик Андрей Григорьев после схватки с украинским боевиком в Донбассе убил еще двоих противников, пишет RT, ссылаясь на бойца ВС РФ.
Григорьев пояснил, что вражеская группа была из шести человек, двоих из которых он ликвидировал. Позже штурмовик связался с командирами.

«Давай, держись, братан, там ещё... узнай, где их штаб, где склад, где заправка там», — добавил Григорьев, вспоминая слова командиров.
Перед этим российский солдат рассказал подробности боя с украинским боевиком в населенном пункте Трудовое Донецкой народной республики. Григорьев уточнил, оба понимали тот факт, что остаться в живых должен кто-то один.

Кроме того, в сети распространилось видео схватки.

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#украина
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#всу
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#новости
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Якутский штурмовик, сразившийся на ножах с боевиком ВСУ, рассказал подробности
Штурмовик из Якутии о бое на ножах с ВСУ: мы знали, что один из нас умрёт
03 января 2025, 16:41

Фото: istockphoto/zim286

Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, победивший украинского военнослужащего в бою на ножах, рассказал RT подробности схватки. Напомним, бой произошел в Трудовом Донецкой народной республики.
«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — пояснил боец ВС РФ.

Григорьев добавил, что от рук противника погиб его друг. Перед этим в сети была опубликована видеозапись боя российского и украинского военных, снятая на шлемную камеру украинца.

Украинский военнослужащий проиграл бой, попросив Григорьева дать ему спокойно умереть, после чего совершил самоубийство. Боевик перед смертью отметил Григорьева, как «лучшего бойца в мире».

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#мир
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#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#конфликт
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РГ: бойцы ВС РФ контролируют крупнейшее месторождение лития в ДНР
03 января 2025, 16:25

Фото: istockphoto/RHJ

Крупнейшее месторождение лития в Донбассе контролируют российские военнослужащие, передает издание «Российская газета». Уточняется, что речь идет о населенном пункте Шевченко, где находится 13,8 миллиона тонн руд лития. Металл имеет стратегически важное значение для Европы и США, поскольку на его основе производят батареи.
Кроме того, много лития имеет Сербия, однако там все же меньшие запасы, которых не хватит обеспечить нужды Европы.

По подсчетам ведущего специалиста комиссии по промышленным и экономическим вопросам Евросоюза Арнольда Ренингарда, запасов в Шевченко хватит до 2050 года на все европейские нужды. Он потребовал от киевского режима не допустить переход месторождения к Москве.

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#ископаемые
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На Западе заявили о возможности Путина завершить СВО
Bild: Путин может положить конец конфликту на Украине
03 января 2025, 14:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин может завершить конфликт на Украине в 2025 году. Об этом сообщает Bild.
Согласно информации издания, «соответствующие сигналы» Кремль якобы уже посылает россиянам и мировому сообществу. В материале Bild говорится, что еще одним фактором является стремление избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт сразу после вступления в должность.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Дроны ВСУ сбиты под Воронежем
Под Воронежем получили повреждения два предприятия при падении сбитых БПЛА ВСУ
03 января 2025, 14:06

Фото: istockphoto/NiseriN

Здания двух предприятий незначительно повреждены при падении сбитых украинских дронов, проинформировал в Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.
«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — гласит публикация.

Чиновник добавил, что на месте уже ведут работу представители экстренных служб. По словам Гусева, пострадавших нет.

Каждый день боевики ВСУ предпринимают попытки ударить по объектам в центральных и приграничных российских регионах. Большинство вражеских беспилотников уничтожено.

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#россия
#война
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#вс рф
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#воронежская область
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Небензя сделал заявление о сигналах команды Трампа по Украине
Небензя: в сигналах команды Трампа по Украине нет ничего нового
03 января 2025, 13:20

Фото: istockphoto/sb2010

В сигналах команды республиканца Дональда Трампа по Украине нет ничего нового, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова передает «Россия-24».
«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. <…> Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — сказал Небензя.
Он добавил, американская сторона опять затрагивает тему «заморозки конфликта», хотя в России уже не раз говорили о том, что нужны юридические гарантии. Что касается Владимира Зеленского, его уже неоднократно предупреждали, что условия для него с каждым разом будут все хуже.

Ранее на Западе сделали заявление об украинском конфликте.

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