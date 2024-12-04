Глава Ялуторовска Смелик заявил о смерти тюменского военного комиссара на спецоперации

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Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик заявил о смерти военного комиссара из Тюменской области Родиона Хабарова в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине. Об этом чиновник сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Вячеслав Смелик обратил внимание, что Родион Хабаров ушел на специальную военную операцию осенью 2024 года втайне от своих сослуживцев, своё решение он «не афишировал, ушел без проводов и речей».
Утром 3 декабря военный комиссар из Тюменской области получил ранение во время выполнения боевого задания, спасти Родиона Хабарова не удалось.
Военный проходил обучение во Владивостоке в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова, 20 лет Родион Хабаров служил в штабе Восточного военного округа, потом он переехал в Ялуторовск.
Время и дату прощания с военным комиссаром в настоящий момент не назначили.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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Утром 3 декабря военный комиссар из Тюменской области получил ранение во время выполнения боевого задания, спасти Родиона Хабарова не удалось.
Военный проходил обучение во Владивостоке в Тихоокеанском высшем военном училище имени Макарова, 20 лет Родион Хабаров служил в штабе Восточного военного округа, потом он переехал в Ялуторовск.
Время и дату прощания с военным комиссаром в настоящий момент не назначили.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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Ольга Енгалычева