Известна судьба русского священника, принявшего ислам и отправившегося на СВО

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Принявший ислам бывший священник Владимир Угрюмов погиб в зоне проведения специальной военной операции сгорев в танке. Об этом сообщает RZN.info.
«Владимир Угрюмов, бывший служитель Серафимовского храма села Льгово, погиб в зоне боевых действий. Он сгорел в танке в августе 2024 года», — пишут в издании.
На момент гибели Угрюмов являлся бойцом добровольческого отряда «Ахмат». В 2021 году экс-священника отстранили от должности за самовольное оставление прихода.
В дальнейшем стало известно о его женитьбе на мусульманке в Дагестане и принятии ислама. В 2023 Угрюмов поселился в Павловке Путянинского района в доме, который хотел купить уже несколько лет.
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