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ВС РФ взяли в плен семерых солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Группа военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ в составе семи человек сдалась в плен бойцам российской армии в Великой Новоселке. Об этом сообщает ТАСС.
Пленные украинцы рассказали, что добровольно сдались в плен и сложили оружие после того, как российские силы зашли на их позиции.

Сейчас солдаты президентской бригады ВСУ находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.



Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений группировки ВСУ в поселке Великая Новоселка в ДНР.

21 ноября сообщалось, что в населенном пункте группировка ВСУ оказалась в огневом мешке ВС РФ. Поселок является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона.

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Украинские беспилотники атаковали российские регионы
МО: 24 беспилотника ВСУ сбили над регионами РФ минувшей ночью
04 декабря 2024, 07:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили или перехватили 2 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего перехвачено и уничтожено 24 вражеских беспилотника. Из них шесть ликвидировано в Ростовской области, по пять – в Брянской области и Краснодарском крае. Еще четыре дрона ВСУ сбили в Белгородской области, три – в Рязанской и один в Астраханской области.

Утром 4 декабря врио губернатора Ростовской области сообщил, что в районе Таганрога сбито 12 украинских БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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#пво
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Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог
Слюсарь: 12 БПЛА ВСУ сбиты в районе Таганрога
04 декабря 2024, 07:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Утром 4 декабря система противовоздушной обороны сбила 12 украинских беспилотников в районе Таганрога Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«С раннего утра силы ПВО отражают вражескую атаку. В районе Таганрога уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. В настоящее время отражение вражеской атаки продолжается.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному жилому дому в посёлке Политотдельский. Он уточнил, что пострадал мирный житель. Также в результате атаки вражеского дрона в доме был поврежден фасад.

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#Вячеслав Гладков
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На Запорожском направлении войска РФ ликвидировали плацдарм ВСУ
Рогов: ВС РФ зачистили плацдарм ВСУ на юго-востоке Великой Новоселки
04 декабря 2024, 06:35

Фото: iStock/Tomas Ragina

Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В результате операции было освобождено около 15 квадратных километров, а сам плацдарм полностью зачищен от украинских подразделений.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на восточных окраинах Великой Новоселки, взяв под огневой контроль коридоры снабжения ВСУ. Этот поселок имеет стратегическое значение, так как в нем расположен крупный командный и логистический пункт противника.

Продвижение российских сил к поселку позволяет перекрыть трассы снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями, расположенными на стыке Запорожской области и ДНР.

«Радио 1» писало о том, что войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово.

Утром 4 декабря артиллеристы группировки войск «Восток» также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника.


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Глава офиса президента Зеленского встретится со спецпосланником Трампа по Украине
NV: глава ОП Украины Ермак поговорит в США со спецпосланником Трампа Келлогом
04 декабря 2024, 05:42

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Высокопоставленные украинские чиновники, включая главу офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.
По информации украинского издания NV, которое ссылается на источники в дипломатических кругах, основной темой встречи станет обсуждение будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.

Также ожидается отдельная встреча Ермака с Китом Келлогом, кандидатом на пост спецпосланника по Украине. Эти переговоры нацелены на выстраивание отношений с новой администрацией США после выборов. Ранее глава офиса президента Украины пытался организовать встречу с Трампом сразу после его избрания, но тогда это оказалось невозможным.

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Ротация ВСУ сорвана: задачу выполнили войска «Восток»
Силы группировки «Восток» сорвали ротацию ВСУ и уничтожили станцию РЭБ
04 декабря 2024, 05:32

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
По данным военных, свежие украинские подразделения демонстрируют низкий уровень подготовки, а их позиции часто остаются не замаскированными.

Российская сторона предполагает, что командиры ВСУ сознательно жертвуют личным составом, чтобы выявить местоположение российских артиллерийских систем. Однако грамотные действия артиллеристов группировки «Восток» исключают подобные риски и обеспечивают успех боевых операций.

Некоторое время назад также узнали, что войска группировки «Запад» поразили цели ВСУ на СВО с помощью «Акации».

Ранее «Радио 1» писало о том, как насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске. Также стало известно, что Западные СМИ восхитились российским истребителем, Су-57, и похвалили его эффективность в боях в ходе СВО.

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#сво
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«Склонность к суициду»: мужчину с диагнозом мобилизовали на Украине
Пленный ВСУ сказал, что его мобилизовали, хотя он был на учете в психдиспансере
04 декабря 2024, 05:16

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Украинский пленный Сергей Огинский сообщил, что его мобилизовали в Тернополе, несмотря на судимости и учет в психоневрологическом диспансере.
По его словам в диалоге с РИА Новости, медкомиссия проигнорировала указанные обстоятельства, и мужчину отправили на полигон для подготовки. Сергей утверждает, что сообщил о своих проблемах со здоровьем, включая склонность к суициду, но на это не обратили внимания.

«Я им говорил ... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: «Да, да, мы разберемся»... Так никто ж не разбирается», — рассказал пленный.
Мобилизация произошла 18 мая после изменений в законодательстве Украины, разрешающих призыв лиц с судимостями. Огинский рассказал, что его остановили на улице и принудительно доставили в ТЦК. После первичной медкомиссии и проверки на полигоне он остался на службе, несмотря на свои заявления о психических заболеваниях.

Ранее «Радио 1» передавало, что артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ.

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#полигон
#учёт
#мобилизация
#всу
#сво
#украина
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Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ
Войска группировки «Запад» поразили цели ВСУ на СВО с помощью «Акации»
04 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» Западной группировки войск ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и бронетехнику ВСУ на одном из направлений специальной военной операции.
Замаскированный взводный опорный пункт с личным составом и бронетехникой был обнаружен разведывательным подразделением с помощью беспилотников, после чего данные о целях были переданы на командный пункт, сообщили в Минобороны РФ.


Артиллерийские расчеты САУ «Акация» оперативно заняли огневые позиции и нанесли удар, скорректированный операторами БПЛА. Реальные кадры с дронов, попавшие в распоряжение ТАСС, подтвердили уничтожение цели, включая боевую машину Bradley. После завершения огневой задачи артиллеристы сменили позиции для пополнения боекомплекта и предотвращения ответного огня.

Артиллеристы отмечают, что работа ведется в координации с пехотой, включая подготовку условий для наступления и контрбатарейную борьбу.

«Работаем на подавление врага. Работаем при поддержке нашей пехоты. Сначала для пехоты подготавливаем. Пехота после нас идет, наступает. Контрбатарейную борьбу ведем. Поразили Bradley», — сообщил старший наводчик с позывным Бабай.
Ранее выяснили, на сколько сократилась численность населения на Украине с начала СВО. В то же время в Кремле заявили, что не видят оснований для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

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#операция
#минобороны рф
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#операции
#всу
#вс рф
#удар
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Кандидат на пост канцлера Германии опроверг ультиматум России
Tagesschau: Мерц утверждает, что никогда не ставил РФ ультиматум
04 декабря 2024, 03:03

Фото: iStock/macky_ch

Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц опроверг заявления о выдвижении ультиматума России.
По данным Tagesschau, политик пояснил, что его слова были неверно истолкованы, и он никогда не угрожал российскому президенту, а лишь предлагал предоставить Украине больше возможностей для влияния на ход конфликта и прекращения огня.

Ранее в ноябре Мерц в интервью заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Тогда он предположил, что может поставить ультиматум о прекращении боевых действий на Украине в течение суток, иначе Германия предоставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары дальнобойным оружием по российской территории.

Стало известно, что глава крымской немецкой общины Гемпель назвал послание Шольца позорным. По его мнению, решение Германии вновь оказаться в противостоянии с Россией — серьезная историческая ошибка. Также узнали, зачем Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года.

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#переговоры
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Выяснили цифры сокращения населения на Украине с начала СВО
Омбудсмен Лубинец: население на Украине сократилось до 35,8 млн человек
04 декабря 2024, 02:11

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Численность населения Украины в 2024 году сократилась до 35,8 миллиона человек, что на 6,2 миллиона меньше, чем в 2022 году, когда началась российская специальная военная операция. Эти данные представил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец.
Согласно прогнозам, к 2051 году численность населения Украины может снизиться еще больше, достигнув 25,2 миллиона человек. Лубинец подчеркнул, что снижение численности населения — это критическая проблема, требующая приоритетного внимания со стороны государства для сохранения генофонда нации.

«Вопрос сохранения генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики!», — выразил свое мнение Лубинец.
Среди причин демографического спада называют миграцию, вызванную вооруженным конфликтом, и общий спад рождаемости. Демографические вызовы становятся ключевым вопросом для долгосрочного планирования политики страны.

Ранее сообщалось, что украинский депутат раскритиковал Зеленского за упущенный шанс заключить мир с Россией.

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