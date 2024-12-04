ВС РФ взяли в плен семерых солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

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Группа военнослужащих отдельной президентской бригады ВСУ в составе семи человек сдалась в плен бойцам российской армии в Великой Новоселке. Об этом сообщает ТАСС.
Пленные украинцы рассказали, что добровольно сдались в плен и сложили оружие после того, как российские силы зашли на их позиции.
Сейчас солдаты президентской бригады ВСУ находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений группировки ВСУ в поселке Великая Новоселка в ДНР.
21 ноября сообщалось, что в населенном пункте группировка ВСУ оказалась в огневом мешке ВС РФ. Поселок является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона.
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Сейчас солдаты президентской бригады ВСУ находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений группировки ВСУ в поселке Великая Новоселка в ДНР.
21 ноября сообщалось, что в населенном пункте группировка ВСУ оказалась в огневом мешке ВС РФ. Поселок является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона.
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Элина Позднякова