Глава Запорожской области Балицкий был целью терактов Киева с химоружием

Фото: сайт Кремля
Целями терактов украинских спецслужб с применением химического оружия должны были стать губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и российские военные. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы допросов одного из арестованных агентов и перехваты его разговоров с кураторами в Киеве.
Отмечается, что за отравление военных жителю Мелитополя Дилавер Куршутов должен был получить две тысячи евро.
В ходе допроса он рассказал, что химические вещества необходимо было подсыпать в еду в столовой.
За покушение на Балицкого мужчине обещали уже 10 тысяч евро, что следует и записанного телефонного разговора Куршутова с его куратором, которое имеется в распоряжении «Известий».
Напомним, что ФСБ России предотвратила эти теракты. В начале прошлой недели в Мелитополе были задержаны трое украинских агентов. Удалось выяснить, что химическое оружие им передали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Специалисты произвели анализ изъятых веществ, который показал содержание метадона – одного из самых опасных синтетических наркотиков и боевого отравляющего вещества, которое вызывает галлюцинации, слепоту и глухоту за счёт воздействия на центральную нервную систему.
Также агенты получили взрывчатку, которую планировалось помещать, например, в пауэрбанки, которые затем должны были передаваться военным.
Читайте также:
В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты на транспорте
В Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
В ходе допроса он рассказал, что химические вещества необходимо было подсыпать в еду в столовой.
Напомним, что ФСБ России предотвратила эти теракты. В начале прошлой недели в Мелитополе были задержаны трое украинских агентов. Удалось выяснить, что химическое оружие им передали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Специалисты произвели анализ изъятых веществ, который показал содержание метадона – одного из самых опасных синтетических наркотиков и боевого отравляющего вещества, которое вызывает галлюцинации, слепоту и глухоту за счёт воздействия на центральную нервную систему.
Также агенты получили взрывчатку, которую планировалось помещать, например, в пауэрбанки, которые затем должны были передаваться военным.
Читайте также:
В Запорожье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты на транспорте
В Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона
Анастасия Чинкова