Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: istock/Oleksiy Samsonov
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на вторник несколько объектов инфраструктуры в зоне контроля ВСУ в Запорожской области были повреждены. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, не менее 321 взрыва прозвучало в 10 населенных пунктах региона. Он отметил, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры, но каких именно Федоров не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области
В воздушное пространство России вторглась группа БПЛА ВСУ
Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Курской области
В воздушное пространство России вторглась группа БПЛА ВСУ
Боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке
Дарья Осипова