В боевых действиях на Украине с 2022 года погибли десять немецких граждан, пишет Frankfurter Rundschau, ссылаясь на ответ кабмина на запрос депутата бундестага Андрея Хунко от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». При этом о причастности погибших к боевым действиям ничего не сказано.