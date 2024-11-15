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Главы оборонных ведомств государств Евросоюза (ЕС) поговорят о том, чтобы разрешить Украине бить по России на фоне успехов ВС РФ. Как пишет РИА Новости, обсуждение запланировано на 19 ноября.
«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза», — прокомментировал неназванный высокопоставленный чиновник Европы.
На фоне спецоперации в Донбассе страны Запада и ЕС начали оказывать всяческую поддержку украинским неонацистам.
Президент России Владимир Путин летом предлагал урегулировать конфликт, но Киев на это не пошел.
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