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Намерение и дальше помогать киевскому режиму подчеркнули в своем заявлении по итогам встречи в Неаполе главы Минобороны стран G7. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на коммюнике.
«Мы подчеркиваем наше намерение продолжать оказывать помощь Украине, включая военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», — сказано в документе.Кроме того, министрами одобрены инициативы, направленные помочь оборонной сфере Украины.
На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали поддерживать неонацистский режим на Украине, оказывая боевикам помощь различного рода.
Президент России Владимир Путин отмечал, что в республике произошла узурпация власти. Президентские полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.
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Никита Кротов