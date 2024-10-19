«Умрут за неделю»: на Украине осуждают мобилизацию пенсионеров

Бронеколонна 49-й артбригады ВСУ с военной техникой НАТО подорвалась на украинском же минном поле в Сумской области. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов в беседе с РИА Новости. По его словам, колонну отправили прорывать оборону на границе с Курской областью.