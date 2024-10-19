«Умрут за неделю»: на Украине осуждают мобилизацию пенсионеров

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Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против предложения мобилизации пенсионеров на Украине. Об этом она заявил в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, в таком случае «дедушки» умрут через неделю.
«Дедушки старше 60 лет с учетом медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя», — сказал он.С этим заявлением Стариков выступил после слов военного ВСУ Александра Матяша, который призвал мобилизовать всех украинцев, включая женщин и пенсионеров.
Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко выступил за снижение возраста мобилизации на Украине до 20 лет, так как, по его мнению, раз люди могут с 21 года становиться депутатами, то в 20 лет точно могут отправиться на фронт.
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