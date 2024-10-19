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«Умрут за неделю»: на Украине осуждают мобилизацию пенсионеров

Полковник СБУ Стариков: пенсионеры умрут за неделю при мобилизации в ВСУ
19 октября 2024, 19:21
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков выступил против предложения мобилизации пенсионеров на Украине. Об этом она заявил в эфире ютуб-канала Politeka. По его словам, в таком случае «дедушки» умрут через неделю.
«Дедушки старше 60 лет с учетом медицинского обеспечения уже без таблеток не живут. И через неделю умрут на поле боя», — сказал он.
С этим заявлением Стариков выступил после слов военного ВСУ Александра Матяша, который призвал мобилизовать всех украинцев, включая женщин и пенсионеров.



Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко выступил за снижение возраста мобилизации на Украине до 20 лет, так как, по его мнению, раз люди могут с 21 года становиться депутатами, то в 20 лет точно могут отправиться на фронт.

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«На своем же минном поле»: ВСУ потеряли бронеколонну с техникой НАТО под Сумами
Пленный Озимов: колонна ВСУ с техникой НАТО взорвалась на своих минах под Сумами
19 октября 2024, 18:58

Фото: iStock/dr_evil

Бронеколонна 49-й артбригады ВСУ с военной техникой НАТО подорвалась на украинском же минном поле в Сумской области. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов в беседе с РИА Новости. По его словам, колонну отправили прорывать оборону на границе с Курской областью.
«У нас там «Висенты» были на базе Leopard, «Имары». Это для танкового рва. Ну, разградительные. Засыпает (землей — прим. ред.) он. «Висент» разгораживает. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — пожаловался Озимов, имеющий воинскую специальность «водитель-сапер».
Пленный пояснил, что 6 сентября командование ВСУ неожиданно отправило всю бронеколонну в сторону границы, чтобы делать проходы в российской линии обороны.

Сам Озимов перед отправкой на фронт проходил обучение в Польше.

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Ирландский журналист рассказал о настоящем «плане победы» Украины
Ирландский журналист Боуз: настоящий «план победы» Украины написали русские
19 октября 2024, 18:54

Фото: iStock/ffikretow

Проблема украинского президента Владимира Зеленского и НАТО заключается в том, что настоящий «план победы» для Украины разработали в РФ. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Боуз также прикрепил к публикации ролик, на котором глава МИД России Сергей Лавров напомнил о предложенных главой российского государства Владимиром Путиным условиях завершения конфликта.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, подразумевал под «победным планом» одноименный наркотик. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Появилось видео уничтожения двух тяжелых гексакоптеров ВСУ «Баба-Яга»
ВС РФ уничтожили два тяжелых гексакоптера ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом
19 октября 2024, 18:19

Фото: iStock/ffikretow

Российские военные из группировки «Север» уничтожили два тяжелых гексакоптера ВСУ «Баба-Яга». Об этом сообщило Минобороны России, прикрепив видео поражения украинских дронов. По данным ведомства, оба вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Харьковской областью.
В министерстве отметили, что расчеты FPV-дронов ВС РФ круглые сутки дежурят под Харьковом в поисках вражеских беспилотников.
«Военнослужащие группировки войск «Север» практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника. На кадрах объективного контроля - расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа «Баба-Яга» боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе», — говорится в сообщении министерства.
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Шольц рассказал о работе над планом мирного урегулирования на Украине
Канцлер ФРГ Шольц: изучаются возможности, как остановить конфликт на Украине
19 октября 2024, 18:17

Олаф Шольц (Фото: сайт Кремля)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время изучаются возможности, как можно остановить вооружённый конфликт на Украине. Трансляция велась на YouTube-канале президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам немецкого канцлера, Украине оказывается необходимая поддержка, чтобы она могла защищаться. Шольц добавил, что эта страна «может на нас в этом положиться».

Накануне визита в Турцию канцлер провёл в Германии четырехсторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно информации итальянской газеты Repubblica, Шольц работает над мирным планом совместно с представителями своей Социал-демократической партии при бывшем канцлере Ангеле Меркель.

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#украина
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Захарова обвинила Борреля в попытке очернить Россию
Дипломат Захарова: заявления Борреля об убийствах пленных ВСУ — дезинформация
19 октября 2024, 18:08

Фото: istockphoto/Mordolff

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы имевшей место ликвидации пленных боевиков Украины бойцами ВС РФ — дезинформация для очернения российской стороны. Об этом сказано в комментарии дипломата Марии Захаровой. Документ опубликован на сайте МИД РФ.
«В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», — говорится в публикации.
Захарова считает, что ложь главного дипломата Европы стоит в одном ряду с прочими фальшивками, которые тиражируются Украиной и Западом.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник ведет информационную войну при помощи дипфейков и прочих технологий.

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#новости
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Экипажи вертолетов Ка-52 сорвали ротацию ВСУ в Курской области
19 октября 2024, 16:56

Фото: iStock/aarrows

В Курской области российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что замену личного состава противника удалось сорвать экипажам вертолетов Ка-52.
Ранее Минобороны сообщало, что Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области. По данным ведомства, поражение 9 бригадам противника было нанесено в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Вместе с тем за минувшие сутки ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово.

В министерстве добавили, что за время боевых действий в Курской области враг потерял более 24 тысяч солдат и 167 танков.



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#вертолёт
#курская область
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«Страна.ua»: в Одессе убит бизнесмен-помощник в принудительной мобилизации
19 октября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Helios8

Предприниматель-помощник в принудительной мобилизации убит в украинской Одессе, пишет «Страна.ua». Уточняется, что в насильственной мобилизации его организация участвовала непосредственно.
«В Одессе на обочине обнаружили «Теслу» на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций «добровольных помощников» полиции, которые в том числе помогают ТЦК (военкомату — прим. ред.) проводить принудительную уличную мобилизацию», — сказано в материале.
По информации журналистов, такие «добровольцы» также участвуют в качестве посредников, когда военкомам передают взятки. Полиция ищет причастных к убийству.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва газа в Тамбовской области выросло до четырех человек.

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Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО
Mash: находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи отказали в отправке на СВО
19 октября 2024, 15:52

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Мещанского суда

Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, который в настоящее время находится в СИЗО, отказали в отправке в зону проведения СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Причиной отказа послужил тот факт, что согласование отправки в зону специальной военной операции является правом, а не обязанностью следователя. Бывший мэр с июля текущего года подписал контракт и ушёл на СВО, где был заместителем начальника штаба бригады боевого управления «Князь Владимир».

Ранее командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в конце сентября этого года Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября. Бывшему мэру вменяют статью о присвоении и растрате. Ущерб оценили в 3,7 млн рублей.

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Спасенная ВС России женщина-боевик ВСУ попросила включить ее в список на обмен
19 октября 2024, 15:49

Владимир Сальдо (Фото: сайт Кремля)

Женщина-боевик ВСУ, которую спасли бойцы ВС РФ под Херсоном, включена в список обмена военнопленными, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу региона Владимира Сальдо. Уточняется, что брошенная на поле боя сослуживцами украинская военнослужащая прошла курс лечения в военном госпитале РФ.
«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — пояснил губернатор Херсонской области.

Известно, что украинку спасли в декабре 2023 года. Херсонская область вошла в состав России в результате референдума в сентябре 2022 года вместе с Луганской и Донецкой народными республиками, а также Запорожской областью.

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#всу
#вс рф
#конфликт
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