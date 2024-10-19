«На своем же минном поле»: ВСУ потеряли бронеколонну с техникой НАТО под Сумами

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Бронеколонна 49-й артбригады ВСУ с военной техникой НАТО подорвалась на украинском же минном поле в Сумской области. Об этом рассказал украинский военнопленный Виталий Озимов в беседе с РИА Новости. По его словам, колонну отправили прорывать оборону на границе с Курской областью.
«У нас там «Висенты» были на базе Leopard, «Имары». Это для танкового рва. Ну, разградительные. Засыпает (землей — прим. ред.) он. «Висент» разгораживает. Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — пожаловался Озимов, имеющий воинскую специальность «водитель-сапер».Пленный пояснил, что 6 сентября командование ВСУ неожиданно отправило всю бронеколонну в сторону границы, чтобы делать проходы в российской линии обороны.
Сам Озимов перед отправкой на фронт проходил обучение в Польше.
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