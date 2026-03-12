В России разработали барражирующий боеприпас, чтобы поражать тыловые объекты

12 марта 2026, 20:58

Ростех: В РФ есть барражирующий боеприпас, чтобы поражать тыловые объекты

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

О создании в России нового барражирующего боеприпаса большой дальности сообщили в пресс-службе Ростеха.