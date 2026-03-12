В России разработали барражирующий боеприпас, чтобы поражать тыловые объекты
О создании в России нового барражирующего боеприпаса большой дальности сообщили в пресс-службе Ростеха.
По данным госкорпорации, дрон предназначается для поражения военных объектов в глубоком тылу противника. Аппарат оснастили двигателем внутреннего сгорания, он способен работать на дистанциях в сотни километров. Отмечается, что высокая скорость и манёвренность позволяют ему выбирать разные профили полёта, чтобы обходить зоны ПВО и точно поражать цели.
Управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем Ростеха Борис Подольный рассказал, что в портфеле корпорации уже есть более десяти серийных типов БПЛА для разных заказчиков. По его словам, в зоне проведения спецоперации применяются как разведывательные, так и ударные беспилотники.
Новый боеприпас выполнили в форм-факторе «дельта» и сейчас он проходит испытания. Также утверждается, что аппарат устойчив к воздействию средств РЭБ, а благодаря надёжному каналу связи им можно управлять на любой доступной дистанции.
Читайте также: