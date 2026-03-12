Путин снял с должности помощника секретаря Совбеза Павла Коновальчика
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного урегулирования по Украине.
«Освободить Коновальчика Павла Михайловича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — гласит указ.Перед этим Путин заявил о готовности РФ работать с Европой по поставкам нефти.