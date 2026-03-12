Достижения.рф

Путин снял с должности помощника секретаря Совбеза Павла Коновальчика

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Коновальчика от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.



Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного урегулирования по Украине.

«Освободить Коновальчика Павла Михайловича от должности помощника Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — гласит указ.


Перед этим Путин заявил о готовности РФ работать с Европой по поставкам нефти.

