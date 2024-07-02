Главком Сырский посчитал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом

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Комплектование боевиков ВСУ мотивированными военными, а также обеспечение войск современной техникой для радиоэлектронной борьбы — проблемные вопросы. Об этом в социальных сетях написал главком украинской армии Александр Сырский. Отмечено, что вышеперечисленные моменты проблематичны для командиров любого уровня.
В сети получили широкую огласку кадры, где мужчин мобилизуют насильно, увозя их неизвестно куда на микроавтобусах, с применением силы и избиениями.
Несколько часов назад издание «Страна» показало видео, где украинские полицейские бьют мужчину в районе одесского Привоза. Также они использовали против него баллончик, однако мотивы стражей порядка неизвестны.
Для того, чтобы избежать мобилизации украинцы идут на отчаянные шаги, применяют оружие против военкомов и пограничников.
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Несколько часов назад издание «Страна» показало видео, где украинские полицейские бьют мужчину в районе одесского Привоза. Также они использовали против него баллончик, однако мотивы стражей порядка неизвестны.
Для того, чтобы избежать мобилизации украинцы идут на отчаянные шаги, применяют оружие против военкомов и пограничников.
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Никита Кротов