В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВВС и ПВО привели в высокую боевую готовность из-за активности ВСУ на приграничье, на позиции вышли комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом глава республики заявил сегодня, 2 июля, на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.