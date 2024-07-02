В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушную тревогу объявили в ряде украинских областей. Об этом сообщает республиканское Минцифры. Речь идет о Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.
По информации онлайн-карты, тревогу объявили практически в одно время. Также есть данные, что ее слышно в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее тревога прозвучала на всей территории страны. Ее отменили через некоторое время.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Минобороны РФ регулярно докладывает о положении дел на фронте, представители ведомства прогнозируют сроки завершения спецоперации.
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Никита Кротов