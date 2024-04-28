Украинский журналист Цаплиенко: под Часов Яр переброшен спецназ ГУР Украины

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Для сдерживания прорыва ВС России под Часовым Яром в ДНР переброшен спецназ Главного управления разведки Украины. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
Цаплиенко написал, что подразделения ГУР были переброшены под Часов Яр порядка двух недель назад. Их задача заключается в обороне населенного пункта и сдерживание продвижения российских сил в сторону Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска, добавил журналист.
По словам Цаплиенко, ситуация на данном участке линии боевого соприкосновения похожа на начало украинского противостояния. В феврале 2022 года украинские специальные подразделения разведки были задействованы для обороны границы и населенных пунктов Киевщины и Харьковщины.
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Екатерина Коршунова