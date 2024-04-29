В ДНР за минувшую неделю подавили почти 300 беспилотников

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Почти 300 дронов ВСУ подавлены за неделю над Донецкой Народной Республикой, передает штаб обороны региона.
Уточняется, что точное количество сбитых беспилотных летательных аппаратов составляет 283. Они были обнаружены и ликвидированы над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой.
Согласно информации штаба, в Кировском и Петровском районах Донецка перехвачены три дрона типа «Баба-Яга» под управлением системы Starlink, они содержат в себе самодельные взрывные устройства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации штаба, в Кировском и Петровском районах Донецка перехвачены три дрона типа «Баба-Яга» под управлением системы Starlink, они содержат в себе самодельные взрывные устройства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова