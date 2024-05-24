Главком ВС Швеции Бюден: РФ производит больше оружия, чем поставляет Запад

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Россия производит больше вооружения, чем западные страны могут передать Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью изданию RND.
«Владимир Путин настроил экономику страны на военные нужды так, как мы не можем. Сейчас россияне производят намного больше оружия, чем мы способны поставить Киеву», — отметил Бюден.По его словам, в последние месяцы Вооруженные силы Украины находятся в критическом положении. Конфликт зашел в тупик, что увеличивает риск его затягивания, подытожил военный.
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