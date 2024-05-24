НАТО перебрасывает боевиков на Украину

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Страны НАТО помогают в массовой переброске на Украину террористов. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.
Он отметил, что ФСБ фиксирует массовую переброску на Украину боевиков и наемников с Ближнего Востока, Афганистана и Северной Африки.
Ранее иностранные наёмники раскрыли правду о службе в рядах ВСУ. Они рассказали, что выступают в качестве расходного материала. Бывший наёмник честно признался, что большинство из его сослуживцев не были подготовлены для боёв на полях специальной военной операции и погибли под ударами дронов.
Он также добавил, что его подразделение было предназначено скорее для «самопожертвования», чем для боевых действий.
Подполье сообщило об ударах по Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее иностранные наёмники раскрыли правду о службе в рядах ВСУ. Они рассказали, что выступают в качестве расходного материала. Бывший наёмник честно признался, что большинство из его сослуживцев не были подготовлены для боёв на полях специальной военной операции и погибли под ударами дронов.
Он также добавил, что его подразделение было предназначено скорее для «самопожертвования», чем для боевых действий.
Подполье сообщило об ударах по Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова