Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации

22 февраля 2026, 14:37

Monde: Сырский признал превосходство ВС РФ в авиации за счет управляемых бомб

Фото: iStock/3dmitry

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство российской армии в авиации.