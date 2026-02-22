Главком ВСУ признал превосходство российской армии в авиации
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал в интервью французской газете Monde превосходство российской армии в авиации.
По его словам, ВС РФ обладают превосходством в воздухе на линии боевого соприкосновения благодаря использованию корректируемых авиабомб, баллистических и гиперзвуковых ракет. Сырский подчеркнул, что ежедневно обе стороны применяют от шести до восьми тысяч FPV-дронов, а также сотни разведывательных беспилотников для координации и контроля огня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: