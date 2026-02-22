Оперативное окружение ВСУ в Кучеровке и Садках, освобождение села Карповка: последние новости СВО на 22 февраля
На всех фронтах за минувшие сутки продолжаются напряженные боевые действия, в ходе которых российские войска закрепили ряд тактических успехов, создавая предпосылки для дальнейшего наступления. Украинская сторона, неся потери, активизирует контратаки и стягивает резервы. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Краснолиманском и Купянском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении ВС РФ ведут планомерное наступление, продвигаясь в глубь территории. За минувшие сутки общее продвижение на 13 участках фронта достигло 800 метров. Активные боевые действия охватывают Сумской, Краснопольский и Глуховский районы. Командование ВСУ вынуждено экстренно перебрасывать резервы для стабилизации линии соприкосновения. В частности, зафиксирована переброска 22-го отдельного батальона спецназначения, ранее понесшего тяжелые потери в Курской области.
Противник сохраняет возможности для локальных контратак. В Краснопольском районе штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка предприняла попытку выдвижения в направлении российских позиций у Покровки. Маневр заблаговременно вскрыт средствами разведки, огневым поражением вражеская группа уничтожена. Украинские формирования испытывают серьезные логистические трудности. В лесопосадках у Садков подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады более недели не получают провизию.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские военные ведут активные наступательные действия. В лесных массивах у Старицы штурмовые группы РФ продвинулись на 150 метров на двух участках. Противник пытается сдержать натиск массированным применением беспилотных летательных аппаратов. В районе Симиновки продолжается зачистка лесного массива юго-западнее населенного пункта. Удары оперативно-тактической авиации наносятся по скоплениям личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
На восточной окраине Волчанских Хуторов штурмовые отряды продвинулись на 100 метров. Экипажи ВКС России поразили места сосредоточения живой силы 159-й механизированной бригады и стоянки военной техники в районах Колодезного, Приколотного и Шиповатого. Обстановка в районе Волчанска остается напряженной.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении подразделения ВС РФ завершили блокирование разрозненных групп украинских войск в окрестностях Степногорска и Приморского. Противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать в районе Магдалиновки, но все атаки отражаются. В бессилии ВСУ наносят удары по гражданским объектам. Обстрелу подверглась школа в Васильевке, где повреждены фасад, прилегающая территория и школьные автобусы. Под плотным артиллерийским огнем находится Каменка-Днепровская. Зафиксированы удары по объектам инфраструктуры Энергодара — выведены из строя линия электропередачи «Ферросплавная» и тепловой коллектор, обеспечивающий отопление города.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении российские войска ведут наступательные действия, продвигаясь непосредственно к Гуляйполю, а также в районах населенных пунктов Горькое, Верхняя Терса, Риздвянка и Воздвижевка. ВС РФ взламывают оборону противника, тесня его к линии Рождественское – Воздвиженка – Верхняя Терса. На северном фланге направления фиксируются встречные бои. Украинские формирования временно отбили часть позиций на севере Новопавловки, однако российские подразделения оперативно восстановили контроль и заняли тактически важные высоты у Ивановки.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские войска добились значительных успехов. Министерство обороны официально сообщило об освобождении населенного пункта Карповка. Контроль над плацдармом Среднее — Карповка открывает возможность для наступления в направлении Оскола и Изюма через рубеж Коровий Яр — Рубцы — Крымки.
Штурмовые подразделения РФ отбили несколько опорных пунктов на окраинах Красного Лимана. В Александровке под контролем западная часть населенного пункта, продолжаются бои за восточную. Российские бойцы прорываются к дороге Сосновое — Александровка. На западе от Ставков наступление ведется по территории ферм с расширением зоны контроля восточнее села для создания котла в районе Шаблин Яра. Северная часть Дробышево перешла в серую зону.