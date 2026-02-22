Достижения.рф

Оперативное окружение ВСУ в Кучеровке и Садках, освобождение села Карповка: последние новости СВО на 22 февраля

Фото: Минобороны РФ

На всех фронтах за минувшие сутки продолжаются напряженные боевые действия, в ходе которых российские войска закрепили ряд тактических успехов, создавая предпосылки для дальнейшего наступления. Украинская сторона, неся потери, активизирует контратаки и стягивает резервы. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Краснолиманском и Купянском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».



Сумская область

На Сумском направлении ВС РФ ведут планомерное наступление, продвигаясь в глубь территории. За минувшие сутки общее продвижение на 13 участках фронта достигло 800 метров. Активные боевые действия охватывают Сумской, Краснопольский и Глуховский районы. Командование ВСУ вынуждено экстренно перебрасывать резервы для стабилизации линии соприкосновения. В частности, зафиксирована переброска 22-го отдельного батальона спецназначения, ранее понесшего тяжелые потери в Курской области.

Противник сохраняет возможности для локальных контратак. В Краснопольском районе штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка предприняла попытку выдвижения в направлении российских позиций у Покровки. Маневр заблаговременно вскрыт средствами разведки, огневым поражением вражеская группа уничтожена. Украинские формирования испытывают серьезные логистические трудности. В лесопосадках у Садков подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады более недели не получают провизию.

Харьковская область

На Харьковском направлении российские военные ведут активные наступательные действия. В лесных массивах у Старицы штурмовые группы РФ продвинулись на 150 метров на двух участках. Противник пытается сдержать натиск массированным применением беспилотных летательных аппаратов. В районе Симиновки продолжается зачистка лесного массива юго-западнее населенного пункта. Удары оперативно-тактической авиации наносятся по скоплениям личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

На восточной окраине Волчанских Хуторов штурмовые отряды продвинулись на 100 метров. Экипажи ВКС России поразили места сосредоточения живой силы 159-й механизированной бригады и стоянки военной техники в районах Колодезного, Приколотного и Шиповатого. Обстановка в районе Волчанска остается напряженной.

Запорожское направление

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ завершили блокирование разрозненных групп украинских войск в окрестностях Степногорска и Приморского. Противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать в районе Магдалиновки, но все атаки отражаются. В бессилии ВСУ наносят удары по гражданским объектам. Обстрелу подверглась школа в Васильевке, где повреждены фасад, прилегающая территория и школьные автобусы. Под плотным артиллерийским огнем находится Каменка-Днепровская. Зафиксированы удары по объектам инфраструктуры Энергодара — выведены из строя линия электропередачи «Ферросплавная» и тепловой коллектор, обеспечивающий отопление города.

ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников над регионами РФ
ПВО ночью сбила 86 украинских беспилотников над регионами РФ

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении российские войска ведут наступательные действия, продвигаясь непосредственно к Гуляйполю, а также в районах населенных пунктов Горькое, Верхняя Терса, Риздвянка и Воздвижевка. ВС РФ взламывают оборону противника, тесня его к линии Рождественское – Воздвиженка – Верхняя Терса. На северном фланге направления фиксируются встречные бои. Украинские формирования временно отбили часть позиций на севере Новопавловки, однако российские подразделения оперативно восстановили контроль и заняли тактически важные высоты у Ивановки.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские войска добились значительных успехов. Министерство обороны официально сообщило об освобождении населенного пункта Карповка. Контроль над плацдармом Среднее — Карповка открывает возможность для наступления в направлении Оскола и Изюма через рубеж Коровий Яр — Рубцы — Крымки.

Штурмовые подразделения РФ отбили несколько опорных пунктов на окраинах Красного Лимана. В Александровке под контролем западная часть населенного пункта, продолжаются бои за восточную. Российские бойцы прорываются к дороге Сосновое — Александровка. На западе от Ставков наступление ведется по территории ферм с расширением зоны контроля восточнее села для создания котла в районе Шаблин Яра. Северная часть Дробышево перешла в серую зону.

Купянское направление

На Купянском направлении сложилась критическая ситуация для украинских формирований в районе Кучеровки. Российские войска продвинулись на два километра южнее населенного пункта, вплотную приблизившись к его окраинам. Группировка противника в северной части Кучеровки фактически оказалась в оперативном мешке — коридор для выхода сузился до 500 метров. Подразделения ВС РФ ведут активные действия, расширяя зону контроля в районах Петропавловки и Песчаного. Противник несет потери при попытках переправы через реку Оскол в условиях ледяной воды.

Елена Генералова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0