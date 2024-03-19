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Сырский: Развитие бесплотных систем является моим приоритетом

19 марта 2024, 08:57
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Приоритетом на должности главнокомандующего для Александра Сырского является развитие беспилотников, об этом сам главком написал в своём Telegram-канале.
«Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — заявил Сырский.

Главком отметил, что ещё одной важной целью является обеспечение Вооружённых сил Украины новейшим оружием.


Помимо этого, подчеркнул Сырский, необходимо подготовит квалифицированных специалистов, которые будут способны управлять как беспилотными летательными аппаратами, так и средствами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, Сырский вступил на пост главкома ВСУ 8 февраля 2024 года. На его счету уже как минимум один глобальный провал украинской армии — потеря Авдеевки.

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#александр сырский
#беспилотник
#всу
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Рогов: российские военные улучшили позиции в центре села Работино
19 марта 2024, 09:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ улучшили позиции в центре села Работино на запорожской линии фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, ожесточенные сражения продолжаются. Он добавил, что за минувшие сутки было отбито несколько атак ВСУ в селе Работино и его окрестностях.

16 марта текущего года Рогов заявил, что российская армия обладает тактическими успехами в Работино. Он также отметил, что ВС России контролируют южную часть села.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали под Волчанском Харьковской области базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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#армия
#лнр
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#рогов
#вс рф
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ВС РФ поразили базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области
Марочко: ВС РФ поразили базу у Волчанска, где шла подготовка к терактам ВСУ
19 марта 2024, 08:09

Фото: iStock/aapsky

Российские артиллеристы ликвидировали под Волчанском Харьковской области базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По словам эксперта, в районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань обнаружены и уничтожены места скопления живой силы ВСУ, а также там была сосредоточена военная техника и другое вооружение противника.

«В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области», — рассказал Марочко.

Кроме того, он добавил, что между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка российские военные разбили колонну противника, которая перевозила военные грузы.

Также ВС РФ нанесли комбинированный удар и сорвали ротацию ВСУ у Песчаного. Украинские военные предприняли попытку наступления в районах Синьковки и Петропавловки, однако она была сорвана российскими бойцами с помощью стрелкового оружия и артиллерии. В Кисловке российская авиация ликвидировала долговременную огневую точку противника.

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#техника
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#всу
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ПВО ночью сбила над Белгородской и Воронежской областями два дрона ВСУ
19 марта 2024, 07:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила по одному беспилотнику ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что ПВО сбили один вражеский беспилотник в небе над Белгородской областью, и еще один – над Воронежской.

Ранее командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий» рассказал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» сбил украинский боевой вертолет в районе Авдеевки. По его словам, цель была уничтожена на расстоянии около 7-8 км от линии соприкосновения.

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#беспилотник
#комплекс
#бпла
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Российские ПВО сбили ударный украинский вертолет
Расчет «Бук-1» уничтожил ударный украинский вертолет на авдеевском направлении
19 марта 2024, 05:54

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» сбил украинский боевой вертолет в районе Авдеевки, передает РИА Новости со ссылкой на командира дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».
«Мы спокойно "взяли" ее [цель], сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас – и как только вошла в зону поражения – уничтожили», – сказал собеседник издания.

По его словам, цель была уничтожена на расстоянии около 7-8 км от линии соприкосновения.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удар по ангару в районе Одесского порта.

До этого российские войска атаковали склад украинской военной авиации. По объектам противника наносились удары оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных подразделений и артиллерии российских военных группировок.

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#вертолёт
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#всу
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#россия
#вс рф
#пво
#минобороны рф
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Российские силы уничтожили в районе Артемовска украинскую «Бабу-Ягу»
Минобороны: Украинскую «Бабу-Ягу» уничтожили под Артемовском
19 марта 2024, 05:45

Фото: iStock/NiseriN

Зенитная установка ЗУ-23-2 Уссурийского соединения отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожила украинский беспилотник класса «Баба Яга» к югу от Артемовского, передает РИА Новости ссылаясь на информацию Министерства обороны РФ.
Как отмечается, беспилотник приближался к российским передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка и нес «несколько 82-миллиметровых мин».

По данным ведомства, после обнаружения воздушной цели россияне открыли огонь по объекту и уничтожили его в воздухе.

Ранее Министерство также опубликовало кадры уничтожения вертолета ВСУ, летевшего в сторону села Козинка Белгородской области. Судя по кадрам, экипаж мобильного зенитно-ракетного комплекса «Верба», охраняющего границу, сбил воздушное судно в районе села Лукашовка Сумской области.

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#всу
#беспилотник
#вс рф
#минобороны рф
#днр
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Глава МИД Турции не ожидает окончания конфликта на Украине в 2024 году
Глава МИД Фидан: Турция не ожидает окончания конфликта на Украине в этом году
18 марта 2024, 22:53

Фото: iStock/naumoid

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса на Украине, да и на 2025 год можно питать лишь робкие надежды. Свое мнение министр озвучил в эфире телеканала CNN Türk, передает ТАСС.
Турецкий политик аргументировал свою позицию тем, что конфликт еще больше разгорается, уже ведутся разговоры о применении ядерного оружия. Фидан считает, что в российско-украинский кризис могут быть втянуты государства Восточной и Центральной Европы. Он также подчеркнул, что Европа с каждым днем все больше и больше начинает осознавать те риски, которые ей грозят от всего происходящего.

«Идет боксерский поединок, который всем очень дорого обходится», — позволил себе такое сравнение глава МИД Турции.
При этом Фидан решительно подчеркнул, что Турция никогда не поддержит планы Европы свести под предлогом конфликта на Украине счеты с Россией, реализовать таким образом свои военные стратегии. Глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал Анкару как участника театра дипломатических действий, который в равной степени имеет влияние на обе стороны конфликта и, в то же время, может учитывать интересы обеих держав при мирном урегулировании ситуации.

«Конечно, мы отвергаем оккупацию, поддерживаем территориальную целостность Украины», — сказал министр в эфире телеканала CNN Turk.

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#турция
#россия
#украина
#всу
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Politico: Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без России
18 марта 2024, 22:38

Фото: iStock/btgbtg

Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на чиновников.
В ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй высказывал такую же точку зрения.

Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии. Пекин поддержит «своевременный созыв мирной конференции [по Украине] с равным участием всех сторон», в числе которых обязательно должны присутствовать представители Российской Федерации. Китай выступает за планомерное урегулирование российско-украинского конфликта.

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#китай
#россия
#украина
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Генерал ВСУ Романенко подверг критике Зеленского за глупость на фронте
18 марта 2024, 22:21

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший генерал Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко высказал критику в адрес президента Владимира Зеленского и его команды, об этом он рассказал в комментарии на YouTube-канале Politeka Online.
Согласно заявлениям военного, политическое руководство Украины допустило серьезную ошибку, не прислушавшись к мнениям командующих ВСУ о переходе к стратегической обороне в июне-июле прошлого года. Вместо этого была предпринята не увенчавшаяся успехом попытка наступления по четырем направлениям.

Романенко утверждает, что именно эти действия привели к потере стратегической инициативы, сильному истощению уровня боеспособности украинской армии, людским потерям и потерям техническим.

«И теперь мы пожинаем последствия, выполняя задачи в тяжелых условиях стратегической оборонительной операции», — изложил свою позицию бывший замначальника Генштаба.
Романенко считает, что сейчас ВСУ удерживают оборону под постоянным давлением ВС РФ. При этом планирование боевых действий в армии Украины основывается не на профессионализме, а на «героизме личного состава», что приводит к значительным потерям в числе солдат.

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#всу
#украина
#армия
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Эксперт раскрыл возможные параметры санитарной зоны на Украине
Кошкин: санитарная зона на Украине может углубиться на сотни километров
18 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/Nzpn

Российский президент Владимир Путин ясно указал Западу, что поставки более дальнобойного вооружения на Украину могут привести к расширению санитарной зоны на территории России.
К такому выводу пришел представитель Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Если говорить о ракетах Storm Shadow с дальностью поражения до 300 километров, это одна глубина буферной зоны. Но если Берлин решится на поставку крылатых ракет Taurus с дальностью до 500 километров, то последствия будут очевидны», — подчеркнул Кошкин в интервью для «Абзаца».
Специалист объяснил, что у России имеется множество мер безопасности, включая углубление санитарной зоны. Параметры этой зоны будут определены экспертами.

Ранее Владимир Путин предупредил о возможном расширении буферной зоны в связи с активными обстрелами украинскими войсками приграничных регионов России. Глава государства отметил, что решение об углублении зоны будет принято, если оно будет считаться целесообразным.

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