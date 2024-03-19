Сырский: Развитие бесплотных систем является моим приоритетом

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Приоритетом на должности главнокомандующего для Александра Сырского является развитие беспилотников, об этом сам главком написал в своём Telegram-канале.
«Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — заявил Сырский.
Главком отметил, что ещё одной важной целью является обеспечение Вооружённых сил Украины новейшим оружием.
Напомним, Сырский вступил на пост главкома ВСУ 8 февраля 2024 года. На его счету уже как минимум один глобальный провал украинской армии — потеря Авдеевки.
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Евгения Парфентьева