Главком ВСУ Сырский изменил текст своего поста о переходе ВСУ к маневренной обороне

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Главком ВСУ Александр Сырский изменил текст своего сообщения о переходе ВСУ к маневренной обороне. Об этом пишет ТАСС.
Так агентство отмечает, что сначала Сырский написал о сложностях на многих направлениях фронта, в связи с чем военные обсуждали использование потенциала маневренной и позиционной обороны.
Однако затем главком ВСУ внёс правки в это сообщение убрав оттуда слова о «маневренной и позиционной обороне». Вместе этого он написал, что военные обсуждали переход к защите войск от беспилотников и ударов управляемыми авиационными бомбами.
Пост был опубликован Александром Сырским в Telegram-канале по результатам посещения командных пунктов в зоне ведения боёв вместе с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.
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Однако затем главком ВСУ внёс правки в это сообщение убрав оттуда слова о «маневренной и позиционной обороне». Вместе этого он написал, что военные обсуждали переход к защите войск от беспилотников и ударов управляемыми авиационными бомбами.
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Анастасия Чинкова