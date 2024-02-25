Зеленский пообещал не наносить удары по России западным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Вооружённые силы страны не будут использовать западное вооружение для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз передать все имеющиеся у него снаряды Киеву, а также отменить экспорт вооружения в другие государства. Такое заявление он сделал в ходе выступления на совещании глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.
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Анастасия Чинкова