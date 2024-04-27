Главком ВСУ Сырский охарактеризовал ситуацию на фронте

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Обстановка в зоне боевых действий очень сложная и имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
Об этом он написал в своём телеграм-канале по итогам заседания Контактной группы «Рамштайн» по вопросам обороноспособности Украины. На встрече главком ВСУ рассказал участникам о ситуации на фронте и проинформировал их о сложной оперативно-стратегической обстановке. По мнению Сырского, положение на линии боевого соприкосновения имеет выраженную тенденцию к обострению.
Кроме того, украинский военачальник отметил изменившуюся специфику нанесения ударов Вооружёнными силами РФ, которые теперь предпочитают атаковать объекты энергетической инфраструктуры, а также пожаловался на дефицит ракет, боеприпасов и недостаток военной техники.
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Александр Бойцов