Сырский раскрыл истинное положение дел на фронте

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Главкома ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. Об этом сообщает «Страна.ua».
Сырский подчеркнул, что ВС РФ наращивают усилия благодаря использованию новых подразделений на бронетехнике. Главком украинской армии отметил, что ситуация на Восточном фронте за последнее время существенно обострилась.
Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра. Продвижение российский войск идет вперед на четырех участках.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ прорвали украинскую оборону на артемовском направлении вблизи Часова Яра. Продвижение российский войск идет вперед на четырех участках.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова