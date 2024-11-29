Главком ВСУ Сырский отдал приказ об усилении резервов под Покровском и Курахово

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Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский принял меры по усилению украинских подразделений на Покровском и Кураховском направлениях. На эти направления будут стянуты дополнительные резервы.
Об этом главком ВСУ написал в своём телеграм-канале. Он рассказал, что побывал в частях, которые дислоцированы в районах Покровска и Курахово и лично пообщался с командирами. По его словам, ему важно было поговорить с офицерами, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, решить существующие проблемные вопросы и оказать действенную помощь.
Сырский подчеркнул, что по результатам этих встреч и общения с боевыми офицерами были приняты необходимые решения по усилению истощённых подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружениями и военной техникой.
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Александр Бойцов