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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что кураховское направление является самым сложным для украинской армии, в докладе Владимиру Зеленскому.
«Доклад главкома Сырского. (...) Кураховское направление — самое трудное сейчас», — обратил внимание глава киевского режима.
Ещё он подчеркнул имеющиеся для Вооружённых сил Украины угрозы на запорожском направлении.
Военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов считает, что у армии Украины сложилась тяжёлая ситуация на кураховском направлении. ВСУ не могут купировать наступление Вооружённых сил Российской Федерации на этом направлении.
«Не только, кстати, Сырский, но и адекватные украинские военные эксперты отмечают, что там наши войска стали применять тактику малых штурмовых групп с накоплением и последующим мощным наступлением», — подчеркнул Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру».
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