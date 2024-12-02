Главком ВСУ Сырский отметил недостаточную подготовку украинских офицеров

Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский отметил недостаточную подготовку украинских офицеров на служебном совещании с участием руководителей подразделений Генштаба ВСУ, командирами частей и начальниками учебных центров.
«Не осталась без внимания подготовка офицеров тактического звена, содержание которой сейчас нуждается в усовершенствовании, в том числе и увеличение сроков обучения. Такие предложения высказали начальники высших военных учебных заведений», — написал Сырский в своем Telegram-канале.
Он добавил, что украинские командиры также отмечают необходимость усовершенствования подготовки военных.
По словам Сырского, каждый командир должен самостоятельно отвечать за качество подготовки штаба, а также обучаться вместе со своими подчиненными, так как результаты на поле боевых действий напрямую зависят от подготовки личного состава, заключил главком ВСУ.
Боевые результаты напрямую зависят от качества подготовки воинов.
Читайте также:
Зеленский сделал заявление о потерянных украинских территориях
ВС РФ гонят ВСУ из ДНР, не позволяя закрепляться на новых позициях
Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины
Элина Позднякова