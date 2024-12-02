ВС РФ гонят ВСУ из ДНР, не позволяя закрепляться на новых позициях

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Армия России успешно освобождает населенные пункты в ДНР от ВСУ и не позволяет подразделениям противника закрепиться на новых позициях. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что ВСУ стараются максимально долго удерживаться на подготовленных укрепленных позициях, куда перебрасывают резервы, несмотря на большие потери в личном составе и вооружении. Тем временем российские бойцы успешно освобождают населенные пункты от присутствия ВСУ, где сразу начинают оказывать всю необходимую помощь мирному населению.
По его словам, на сегодняшний день инициатива находится на российской стороне.
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«Буквально ежедневно фиксируем, что подразделения Вооруженных сил РФ освобождают территорию ДНР и продвигаются практически по всем ключевым направлениям. Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях», — рассказал Пушилин.
По его словам, на сегодняшний день инициатива находится на российской стороне.
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Элина Позднякова