«Продажный и крайне некомпетентный»: Трамп в очередной раз раскритиковал Джо Байдена по Украине
Президент США Дональд Трамп в своём посте в соцсети Truth Social обвинил экс‑президента Джо Байдена в том, что тот «обрёк» Украину на поражение, запретив ей наносить удары по территории России. По словам Трампа, выиграть в боях, не атакуя противника, «очень тяжело, если вообще возможно».
Он провёл аналогию со спортивной командой с отличной защитой, которой не разрешают играть в нападении, и заключил, что у такой команды нет шансов на победу. Всю ответственность за подобную оборонительную политику Трамп возложил на предыдущую администрацию, назвав Байдена «продажным и крайне некомпетентным» и утверждая, что тот не позволял Украине «дать отпор».
Трамп также вновь заявил, что этих боевых действий бы не было, будь он у власти. Ранее президент США в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявил, что общественность хочет, чтобы он вновь выдвинулся в президенты, — пишет The New York Post со ссылкой на источники.
По информации издания, в одном из кабинетов Белого дома был устроен «бесплатный сувенирный магазин» с атрибутикой Трампа: политик щедро одаривал гостей, и некоторые уходили «с сумками, полными вещей». Собеседники NYP также утверждают, что Трамп показал Алиеву кепку с надписью «Trump 2028».
