«Продажный и крайне некомпетентный»: Трамп в очередной раз раскритиковал Джо Байдена по Украине

21 августа 2025, 17:34

Трамп: Байден запретил Украине атаковать и обрек ее на поражение

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в своём посте в соцсети Truth Social обвинил экс‑президента Джо Байдена в том, что тот «обрёк» Украину на поражение, запретив ей наносить удары по территории России. По словам Трампа, выиграть в боях, не атакуя противника, «очень тяжело, если вообще возможно».