Появились новые сведения о задержанном по делу о «Северных потоках» украинце

21 августа 2025, 17:23

Задержанный в Италии по делу о «Северных потоках» украинец отдыхал с семьёй

Фото: iStock/Gennaro Leonardi

Задержанный гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков», приехал в Италию на отдых с семьёй. Об этом сообщает местное информационное агентство ANSA.