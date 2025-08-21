Появились новые сведения о задержанном по делу о «Северных потоках» украинце
Задержанный гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков», приехал в Италию на отдых с семьёй. Об этом сообщает местное информационное агентство ANSA.
Мужчина был задержан в курортном городе Сан-Клементе, расположенном в провинции Римини. Итальянская полиция действовала по международному ордеру, выданному немецкими властями.
Сергей К. подозревается в участии в операции, которая привела к разрушению ключевой газовой инфраструктуры на дне Балтийского моря осенью 2022 года. Инцидент с подрывами трубопроводов вызвал международный резонанс и остаётся предметом расследования сразу в нескольких странах.
Сейчас задержанный ожидает экстрадиции в Германию, где ему, как предполагается, будут предъявлены официальные обвинения и состоится судебное разбирательство.
Итальянские и немецкие правоохранительные органы пока не раскрывают деталей дела, включая возможную роль Сергея К. в предполагаемой диверсии. Защита украинца утверждает, что он не знал о существующем ордере на арест и не скрывался от властей, прибыв в страну открыто и легально.
