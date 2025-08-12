Главком ВСУ Сырский поручил направить резервы под Красноармейск
Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перебросить дополнительные силы в район Красноармейска (украинское название – Покровск) для укрепления обороны. Об этом пишет ТАСС.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что ситуация на данном направлении остаётся непростой и динамичной. В связи с этим, для усиления стойкости обороны выделены дополнительные силы и средства.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения отступили на тыловые позиции в районе Доброполья, не выдержав наступления российских войск. На этом фоне Financial Times назвала прорыв российской армии в районе Красноармейска одним из крупнейших успехов за последнее время.
Красноармейск расположен на ключевом направлении обороны украинских войск в Донецкой Народной Республике и имеет стратегическое значение в текущей фазе конфликта.
