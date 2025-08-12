Стало известно, когда ДНР полностью перейдёт под контроль ВС РФ
Военэксперт Литовкин: ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР через полтора месяца
ВС РФ уже в ближайшие недели могут освободить Краматорск и Славянск в ДНР. Такое развитие событий не исключил военный обозреватель Виктор Литовкин.
Напомним, по информации украинского аналитического ресурса Deep State, российские войска сумели прорвать линию обороны ВСУ в районе между Константиновкой и Добропольем, продвинувшись вглубь территории противника почти на 10 километров.
«По моему мнению, нашим войскам хватит примерно полтора месяца, чтобы полностью освободить территорию ДНР. Во-первых, потому что темпы наступления достаточно высоки. Во-вторых, обстановка на поле боя складывается в нашу пользу. В-третьих, военный дух у украинских вооруженных сил очень низок», — отметил Литовкин в беседе с «Газетой.Ru».
Военэкэсперт уточнил, что ВСУ не хватает личного состава, а также поддержки со стороны США.
Литовкин также не исключил, что вся территория ДНР перейдет под контроль российских сил при заключении договоренности между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в рамках встречи на Аляске 15 августа.
Тем не менее эксперт считает, что освобождать ДНР российским бойцам придётся именно военным путём.
Как пишут argumenti.ru, ВС РФ совершили настоящий прорыв в ДНР на Покровском направлении.
«Можно говорить о выходе даже за линию обороны на оперативный простор. Прорыв случился в районе Доброполья, а точнее, сразу на нескольких узких участках. По сообщениям, глубина продвижения составляет более 10–12 км за одни сутки», — говорится в статье.
Отмечается, что российские военные перерезали трассу Доброполье — Краматорск и уже зашли в Нововодяное.
Также есть информация, что штурмовые группы армии России зашли в Купянск и уже ведут там городские бои.