Стало известно, когда ДНР полностью перейдёт под контроль ВС РФ

12 августа 2025, 19:05

Военэксперт Литовкин: ВС РФ возьмут под контроль всю ДНР через полтора месяца

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ уже в ближайшие недели могут освободить Краматорск и Славянск в ДНР. Такое развитие событий не исключил военный обозреватель Виктор Литовкин.





Напомним, по информации украинского аналитического ресурса Deep State, российские войска сумели прорвать линию обороны ВСУ в районе между Константиновкой и Добропольем, продвинувшись вглубь территории противника почти на 10 километров.





«По моему мнению, нашим войскам хватит примерно полтора месяца, чтобы полностью освободить территорию ДНР. Во-первых, потому что темпы наступления достаточно высоки. Во-вторых, обстановка на поле боя складывается в нашу пользу. В-третьих, военный дух у украинских вооруженных сил очень низок», — отметил Литовкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Можно говорить о выходе даже за линию обороны на оперативный простор. Прорыв случился в районе Доброполья, а точнее, сразу на нескольких узких участках. По сообщениям, глубина продвижения составляет более 10–12 км за одни сутки», — говорится в статье.