Военэксперт Земцев объяснил, почему России выгодно назначение Сырского

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Военный эксперт Андрей Земцев высказал мнение о том, что назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ вместо Залужного выгодно России, поскольку он слабее последнего.
Кроме этого, как отмечает эксперт, в военных кругах Украины Сырского недолюбливают.
А военный корреспондент и волонтёр Алексей Живов, в свою очередь, предположил, какая судьба может ожидать предшественника Сырского Валерия Залужного. Он отметил, что у него есть политические амбиции, которые он может реализовать, как вариант, через военный переворот.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского.
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«Он «москаль», поскольку родился и учился в России. Многие недовольны его жестокостью, он не щадит личный состав, за что прозван «бахмутским мясником». Он назначен главкомом ВСУ, так как не спорит с Зеленским. Как военачальник он слабее Залужного, что России на руку», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Земцев.
«Сейчас это возможно только путём военного переворота. Это первый путь. Есть и второй, он более вероятен. Мне кажется, Залужного ждёт отъезд в Великобританию или США., откуда он будет тихо поругивать режим Зеленского за неэффективность, провалы и т.д.» — отметил в беседе с «Царьградом» Живов.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ждёт изменения ситуации на линии боевого соприкосновения после назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского.
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Мелисса Тимофеева