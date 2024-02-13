Стало известно, кто стал замом нового главкома ВСУ Сырского

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На должность заместителя главкома ВСУ указом президента Украины Владимира Зеленского назначен полковник Вадим Сухаревский. Именно он сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет «Громадьске».
По данным Forbes.ua, 13 апреля 2014 года Сухаревский с позывным «Барсук» командовал 3-й ротой 80-й аэромобильной бригады, которая работала в окрестностях Славянска. За день то этого отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) взял под контроль отделение милиции в Славянске, но командир бригады приказал не стрелять. Позже комдив объяснил свой приказ тем, что из-за стрельбы на Евромайдане арестовали милиционеров, и он не хотел повторять это.
В тот день отряд сторонников отделения от Украины атаковали группу спецназовцев СБУ и роту десантников ВСУ. Тогда Сухаревский приказал вмешаться.
В качестве заместителя главкома ВСУ он будет отвечать за развитие беспилотников. В 2022 году Сухаревский получил звание Героя Украины.
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В тот день отряд сторонников отделения от Украины атаковали группу спецназовцев СБУ и роту десантников ВСУ. Тогда Сухаревский приказал вмешаться.
«Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», —цитирует Сухаревского «РБК-Украина».
В качестве заместителя главкома ВСУ он будет отвечать за развитие беспилотников. В 2022 году Сухаревский получил звание Героя Украины.
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Элина Позднякова