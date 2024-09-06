Главком ВСУ Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев

Боевые действия на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) стали переломным моментом всей СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, исход сражений на данном направлении «навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне».