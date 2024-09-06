Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал проблемы с подготовкой новобранцев в условиях текущей динамики на фронте. Об этом сообщает CNN.
По словам Сырского, армия вынуждена максимально ускорить процесс подготовки мобилизованных для участия в боевых действиях. Он отметил, что базовая подготовка длится всего месяц, а специальная занимает еще 2–4 недели, после чего солдат отправляют на фронт. Главком подчеркнул, что этого времени недостаточно для качественной подготовки, что сказывается на боеспособности ВСУ.
Сырский также отметил техническое превосходство российской армии, которое проявляется в авиации, ракетах, артиллерии, танках и боевых машинах пехоты. По его словам, численность личного состава и количество боеприпасов у России также значительно превосходят украинские ресурсы.
Он выразил недовольство задержками в поставках военной помощи от Соединенных Штатов, которые, по его мнению, стали одной из причин неудач на поле боя и падения морального духа украинских войск.
Ранее американский отставной офицер Дэниел Дэвис отметил стремительное продвижение российских сил в направлении Красноармейска, указывая на ослабление украинской обороны.
Читайте также:
Сырский набрался смелости и признал эту правду о ВСУ
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум
Сражения у Красноармейска вновь назвали переломным моментом СВО — на этот раз в Британии
Сырский также отметил техническое превосходство российской армии, которое проявляется в авиации, ракетах, артиллерии, танках и боевых машинах пехоты. По его словам, численность личного состава и количество боеприпасов у России также значительно превосходят украинские ресурсы.
Он выразил недовольство задержками в поставках военной помощи от Соединенных Штатов, которые, по его мнению, стали одной из причин неудач на поле боя и падения морального духа украинских войск.
Ранее американский отставной офицер Дэниел Дэвис отметил стремительное продвижение российских сил в направлении Красноармейска, указывая на ослабление украинской обороны.
Читайте также:
Сырский набрался смелости и признал эту правду о ВСУ
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум
Сражения у Красноармейска вновь назвали переломным моментом СВО — на этот раз в Британии
Елена Перлова