Сражения у Красноармейска вновь назвали переломным моментом СВО — на этот раз в Британии

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Боевые действия на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) стали переломным моментом всей СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, исход сражений на данном направлении «навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне».
«Некоторое время назад я говорил о том, что мы находимся в переломном моменте, возможно, даже прошли этот переломный момент. <…> Это огромная битва, крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается», — заявил Меркурис.Эксперт пояснил, что в Красноармейске сконцентрированы важнейшие линии снабжения и логистические центры и со взятием города все украинские войска на Южном Донбассе будут уничтожены.
Ранее с подобным завлением выступил немецкий генерал Катер в интервью Welt, сказав, что взятие Красноармейска кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения.
«Они получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.Читайте также:
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