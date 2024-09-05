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Сырский набрался смелости и признал эту правду о ВСУ

Сырский: Россия превосходит ВСУ в вооружении и личном составе
05 сентября 2024, 23:35

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, осматривая фронтовые позиции, признал, что украинская армия уступает российским войскам по ряду ключевых параметров.
В интервью американскому телеканалу CNN Сырский отметил, что противник имеет значительное преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, а также в численности личного состава и боевой технике, включая танки и боевые машины пехоты.

По его словам, в ответ на это украинская армия сосредотачивается на мобилизации, но признаёт сложности с подготовкой новобранцев.



«Динамика фронта требует от нас скорейшей подготовки мобилизованных для участия в боевых действиях. Однако базовая подготовка занимает около месяца», — сообщил главком ВСУ.
Тем временем в интернете распространяются видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов применяют насилие при задержании мужчин призывного возраста.

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#подготовка
#армия
#сво
#всу
#вс рф
Главком ВСУ Сырский признал недостаточную подготовку новобранцев
06 сентября 2024, 00:21

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский признал проблемы с подготовкой новобранцев в условиях текущей динамики на фронте. Об этом сообщает CNN.
По словам Сырского, армия вынуждена максимально ускорить процесс подготовки мобилизованных для участия в боевых действиях. Он отметил, что базовая подготовка длится всего месяц, а специальная занимает еще 2–4 недели, после чего солдат отправляют на фронт. Главком подчеркнул, что этого времени недостаточно для качественной подготовки, что сказывается на боеспособности ВСУ.

Сырский также отметил техническое превосходство российской армии, которое проявляется в авиации, ракетах, артиллерии, танках и боевых машинах пехоты. По его словам, численность личного состава и количество боеприпасов у России также значительно превосходят украинские ресурсы.

Он выразил недовольство задержками в поставках военной помощи от Соединенных Штатов, которые, по его мнению, стали одной из причин неудач на поле боя и падения морального духа украинских войск.

Ранее американский отставной офицер Дэниел Дэвис отметил стремительное продвижение российских сил в направлении Красноармейска, указывая на ослабление украинской обороны.

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#подготовка
#армия
#всу
#солдат
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ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум
МО: ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили MLRS в 20 километрах от Сум
05 сентября 2024, 20:50

Российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по пригороду Сум и уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что средства ВС РФ обнаружили движущуюся украинскую установку РСЗО М270 MLRS американского производства в 20 километрах северо-восточнее Сум.

Прицельным ударом «Искандера» эта установка была уничтожена.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв. При этом, судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены ракетной опасности включены не были.

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#украина
#россия
#минобороны рф
#вооружение
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Сражения у Красноармейска вновь назвали переломным моментом СВО — на этот раз в Британии
Меркурис: сражения у Красноармейска стали переломным моментом СВО
05 сентября 2024, 20:25

Фото: iStock/Evgeny555

Боевые действия на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) стали переломным моментом всей СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, исход сражений на данном направлении «навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне».
«Некоторое время назад я говорил о том, что мы находимся в переломном моменте, возможно, даже прошли этот переломный момент. <…> Это огромная битва, крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается», — заявил Меркурис.
Эксперт пояснил, что в Красноармейске сконцентрированы важнейшие линии снабжения и логистические центры и со взятием города все украинские войска на Южном Донбассе будут уничтожены.

Ранее с подобным завлением выступил немецкий генерал Катер в интервью Welt, сказав, что взятие Красноармейска кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения.
«Они получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.
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#эксперт
#город
#интервью
#всу
#донбасс
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Бывший майор ВДВ Франции участвовал в планировании вторжения в Курскую область
05 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший майор восьмого парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом замглавы Харьковской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас этот военный состоит в «Иностранном легионе», состоящем из наёмников. Также он причастен к совершению различного рода военных преступлений на территории Харьковской области.

Лисняк уточнил, что полк, в котором служил Корте, должен был совершать диверсионные операции в российском тылу. В связи с этим, абсолютно неудивительно, что в такой операции принимал участие человек, ранее совершавший подобные преступления, заявил чиновник.

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#украина
#всу
#курская область
#франция
#наемники
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В России предложили выбрать новый День победы в честь окончания СВО
Военкор Котенок призвал выбрать новый День победы в ответ на слова Алаудинова
05 сентября 2024, 19:41

Фото: iStock/zim286

России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.
Своим заявлением Алаудинов «успокоил» народ, написал Котенок в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о конфликте между Алаудиновым и военкором Маратом Хайруллиным. Первые назвал журналиста «великим сказочником» из-за содержания снятого им репортажа. А Хайруллин, в свою очередь, заявил, что Алаудинову придётся извиняться за эти слова.

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#день победы
#сво
#россия
#апти алаудинов
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Мужчина погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
05 сентября 2024, 18:55

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинская сторона вновь атаковала Шебекино в Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас ещё одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в два частных дома попали снаряды, после чего произошли пожары. Кроме того, возгорания произошли в двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Сейчас пожарные тушат возникшие пожары.

При этом при вражеской атаке в десяти частных домах выбило окна, повреждена крыша и заборы. Остальные последствия украинского обстрела еще уточняются.

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#всу
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В Киеве прогремел взрыв
В Дарницком районе Киева прогремел взрыв
05 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/Olena Lialina

В Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщило в своём Telegram-канале.
На онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины отмечено, что в Киевской области не звучит сигнал воздушной тревоги. При этом тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.

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#киев
#вс рф
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#обстрел
#взрыв
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«Люблю, скорблю»: жена обвинила участника СВО в измене и отправила ему траурный венок
Жена обвинила участника СВО из ХМАО в измене и отправила ему траурный венок
05 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Жительница ХМАО обвинила мужа, который сейчас находится в зоне спецоперации, в измене и отправила ему венок с траурной лентой. Об этом сообщает URA.RU.
Российский боец записал видео с распаковкой посылки от жены. Впоследствии этот ролик он направил и в полицию в качестве доказательств. На кадрах видно, как мужчина достает венок с черной лентой.

«Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь», — гласила надпись на траурной ленте.

Также внутри была консервная банка, на которой женщина также написала: «Как был нищим, так и останешься».

Мужчина рассказал, что его жена работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.

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#сво
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ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Харьковской области
Лисняк: ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района
05 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в случае отказа от принудительной эвакуации власти Украины будут отключать этих абонентов от коммунальных услуг, в частности, подачи газа, воды и электричества, а также откажут в предоставлении гуманитарной помощи.

Также в ближайшее время прекратится автобусное сообщение между Купянском и Харьковом.

Целью такой эвакуации граждан Лисняк назвал намерение убрать из региона лишних свидетелей планируемых ими преступлений, в частности, мародёрства и разграбления оставшихся предприятий до прихода ВС РФ.

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#всу
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#харьковская область
#эвакуация
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