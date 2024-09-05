Сырский набрался смелости и признал эту правду о ВСУ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, осматривая фронтовые позиции, признал, что украинская армия уступает российским войскам по ряду ключевых параметров.
В интервью американскому телеканалу CNN Сырский отметил, что противник имеет значительное преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, а также в численности личного состава и боевой технике, включая танки и боевые машины пехоты.
По его словам, в ответ на это украинская армия сосредотачивается на мобилизации, но признаёт сложности с подготовкой новобранцев.
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По его словам, в ответ на это украинская армия сосредотачивается на мобилизации, но признаёт сложности с подготовкой новобранцев.
«Динамика фронта требует от нас скорейшей подготовки мобилизованных для участия в боевых действиях. Однако базовая подготовка занимает около месяца», — сообщил главком ВСУ.Тем временем в интернете распространяются видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов применяют насилие при задержании мужчин призывного возраста.
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Елена Перлова